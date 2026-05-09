Morreu António Dias Gonçalves, fundador do restaurante “A Parreira”

O Governo Regional da Madeira e o seu presidente, Miguel Albuquerque, anunciaram o falecimento de António Dias Gonçalves, empresário e fundador do restaurante “A Parreira”, ocorrido ontem à noite.

Em nota de pesar, o executivo madeirense associa-se à dor da família, à qual endereça “os mais respeitosos votos de pesar pela morte do seu querido familiar”.

António Dias Gonçalves é recordado como um nome incontornável do turismo madeirense e uma das figuras mais marcantes da restauração regional. O seu restaurante “A Parreira” tornou-se uma paragem de referência para madeirenses e visitantes.

O percurso do empresário iniciou-se a 21 de Junho de 1969, quando fundou “A Parreira” com o seu pai, transformando um então pequeno bar com capacidade para 12 pessoas num restaurante de referência, conhecido pela gastronomia tradicional, ambiente familiar e espectáculos de folclore.

O seu contributo para o sector foi reconhecido pelo Governo Regional, tendo sido agraciado com a Insígnia Honorífica de Distinção da Região Autónoma da Madeira, atribuída por Miguel Albuquerque a 1 de Julho de 2019, por ocasião dos 50 anos do restaurante.

O Governo Regional sublinha ainda a importância do legado deixado pelo empresário, destacando a sua relevância para a restauração e para a promoção do turismo na Madeira.