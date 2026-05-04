Serviço Regional de Protecção Civil recomenda medidas preventivas para a precipitação

O Serviço Regional de Protecção Civil deixa, nas suas redes sociais, algumas medidas preventivas para a precipitação face aos avisos laranja emitidos pelo IPMA, que prevê a intesificação da precipitação em toda a Região esta terça-feira, 5 de Maio, entre as 03h00 e as 21h00.

Entre as recomendações está a atenção aos acessos encerrados: Percursos pedestres da RAM, Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro e Estrada Municipal do Chão da Lagoa.

Percursos pedestres encerrados devido ao mau tempo Fecho dos trilhos classificados vigora durante o dia de amanhã, 5 de Maio, e enquanto vigorar o aviso meteorológico laranja Marco Livramento , 04 Maio 2026 - 14:17

A Protecção Civil aconselha ainda a manter os sistemas de drenagem desobstruídos, de forma a evitar a acumulação de água, e a não atravessar zonas inundadas, alertando também para os perigos junto à orla costeira.

Outro dos pontos críticos passa por evitar áreas historicamente vulneráveis a inundações, bem como zonas arborizadas, onde o vento e a saturação dos solos podem aumentar o risco de queda de árvores.

No plano da circulação rodoviária, é recomendada uma condução defensiva, com redução da velocidade e atenção redobrada à presença de lençóis de água na via.

As autoridades sublinham ainda a importância de acompanhar os avisos oficiais e de garantir a segurança dos agregados familiares, numa altura em que se prevê instabilidade significativa das condições meteorológicas.