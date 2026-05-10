ADN alerta para presença de mosquito Aedes aegypti no Jardim de Santa Luzia

O ADN – Madeira alertou, hoje, para a alegada proliferação do mosquito Aedes aegypti no Jardim de Santa Luzia, no Funchal, apontando o estado de conservação do espaço e a existência de água estagnada num lago como fatores de risco para a saúde pública.

Num comunicado enviado às redações, o coordenador regional do partido, Miguel Pita, refere que o espaço se encontra “em estado de abandono e desmazelo no que diz respeito à jardinagem e limpeza”, acrescentando que o lago apresenta “água estagnada e já podre”, situação que, segundo o partido, favorece a reprodução de mosquitos.

O ADN associa o alerta ao risco de doenças transmitidas por este vector, recordando o surto de dengue registado na Região em 2012. O partido defende que deveria existir maior prevenção por parte das entidades responsáveis pela gestão de espaços públicos.

No mesmo comunicado, o ADN chama ainda a atenção para a realização de uma iniciativa da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria no mesmo jardim, este domingo, que envolve uma feira com comércio de produtos reutilizados, hortícolas e artesanato, sublinhando que poderá haver concentração de pessoas num espaço que considera “em estado deplorável”.

O partido critica aquilo que considera ser uma atuação “irresponsável” das autoridades regionais na prevenção de riscos associados à proliferação do mosquito, defendendo que a prevenção deveria ser prioritária para evitar futuros surtos.

O ADN refere ainda que o espaço é utilizado por famílias, crianças e animais de companhia, considerando que o atual estado do jardim representa um risco para a saúde pública.