Percursos pedestres encerrados devido ao mau tempo

Todos os percursos pedestres classificados da Região vão estar encerrados durante o dia de amanhã, 5 de Maio.

De acordo com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), o encerramento decorre da previsão de mau tempo que deverá afectar a Madeira, esta terça-feira, e que motivou a emissão de um aviso meteorológico laranja por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O encerramento dos percursos pedestres vigorará enquanto se mantiver activo o referido aviso.

A Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro também vai estar encerrada nesse período.

O não cumprimento destas disposições poderá implicar a aplicação de coimas, que, no caso de cidadãos individuais, poderão chegar aos 2.500 euros.

Aquele Instituto deixa, também, um apelo a quem, após a reaberturas do percursos, encontrar situações anómalas, como queda de pedras ou ramos de árvore, fazer o reporte para uma mais rápida intervenção das entidades competentes.