Nuno Batista destaca evolução significativa dos meios de Protecção Civil no Porto Santo

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, destacou a evolução significativa dos meios de Protecção Civil na ilha, sublinhando o percurso marcado por “muita resiliência” e por inúmeras dificuldades ultrapassadas ao longo dos anos.

Durante a sua intervenção, no âmbito das comemorações do Dia Regional do Bombeiro, que decorrem hoje no Porto Santo, o autarca reconheceu o papel determinante do Governo Regional da Madeira no reforço das condições operacionais e humanas da Protecção Civil, referindo em particular o apoio do presidente do executivo regional, Miguel Albuquerque, bem como a colaboração de responsáveis governativos que têm acompanhado esta área, nomeadamente Pedro Ramos e, mais recentemente, Micaela Freitas.

O edil sublinhou ainda a atenção especial dada às especificidades do Porto Santo, nomeadamente no contexto da sua dupla insularidade, uma realidade que, segundo referiu, aumenta a vulnerabilidade em situações de emergência e em cenários extremos.

Na área da protecção e socorro, o autarca destacou a importância dos meios agora disponibilizados, mas alertou que o trabalho não deve ficar por aqui.

"Não podemos ficar por aqui", afirmou, reforçando a necessidade de continuar a investir em recursos e capacidade de resposta.

O presidente da Câmara salientou também o reforço dos efectivos dos bombeiros e a melhoria das condições de trabalho, considerando que estas medidas aumentam a segurança e permitem uma resposta mais eficaz às necessidades da população.

"Sei a vontade que existe em cada um deles para ajudar o próximo e estar 24 horas disponível para as famílias do Porto Santo", referiu.

As alterações climáticas foram igualmente apontadas como um dos principais desafios actuais, exigindo novas respostas e maior preparação das estruturas de proteção e socorro.

O autarca deixou ainda uma palavra de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Protecção Civil Municipal, destacando o seu responsável, com quem afirmou manter uma colaboração próxima.

"Em todos os momentos em que foi necessário, estive ao lado dele, da mesma forma que ele esteve ao meu lado", concluiu.