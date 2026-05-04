Protecção Civil recomenda medidas preventivas face ao mau tempo na Madeira

O Serviço Regional de Proteção Civil, emitiu um aviso à população devido à previsão de condições meteorológicas adversas prevista para a Madeira entre esta terça-feira e quarta-feira, associadas à passagem de uma massa de ar quente e húmido.

O cenário resulta da influência de uma depressão a Oeste/ Sudoeste do arquipélago, com deslocação para sueste, prevendo-se precipitação por vezes forte e persistente no dia 5 de Maio, acompanhada de trovoada, bem como vento que poderá soprar forte entre a manhã de terça-feira e a manhã de quarta-feira.

Aviso laranja para chuva durante 6 horas de amanhã O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de actualizar e agravar o aviso de precipitação prevista para amanhã, colocando o período entre as 6h00 e as 12h00, o segundo da escala mais grave, o laranja.

Segundo o aviso, podem ocorrer vários impactos, como queda de ramos ou árvores, formação de lençóis de água, inundações em zonas urbanas, dificuldades de drenagem e risco de derrocadas em muros e taludes.

A Proteção Civil recomenda, por isso, à população que adopte medidas de prevenção, evitando deslocações desnecessárias e, sempre que possível, antecipando viagens durante o período mais crítico.

Apela ainda à limpeza e desobstrução de sistemas de drenagem pluvial, de forma a reduzir o risco de inundações, e à correta fixação de estruturas soltas, como andaimes, painéis e objetos que possam ser arrastados pelo vento.

As autoridades aconselham também especial cuidado na circulação rodoviária, com redução de velocidade e atenção à formação de lençóis de água, bem como a evitação de zonas arborizadas, áreas montanhosas e locais expostos, devido ao risco de queda de ramos, derrocadas e instabilidade de taludes.

Recomenda-se ainda não atravessar zonas inundadas e respeitar interdições, mantendo acompanhamento da informação meteorológica e das indicações das autoridades.