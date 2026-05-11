JSD aborda oportunidades do ensino superior

A estrutura estudantil (ESD) da JSD Funchal organizou, ao final da tarde da passada sexta-feira, o fórum profissional 'Rumo ao Ensino Superior'. O intuito da palestra foi dar oportunidade para o esclarecimento de dúvidas aos alunos que pretendam ingressar no ensino superior.

Segundo nota à imprensa, a actividade dos jovens social-democratas contou com a presença de sete oradores em representação das seguintes áreas: Engenharia Civil, Engenharia Informática, Enfermagem, Medicina, Direito, Gestão e Ciência Política e Relações Internacionais. O objectivo foi “dar a conhecer a realidade de diferentes carreiras profissionais e da forma como estas têm evoluído ao longo dos últimos anos”.

Os jovens laranjas reforçam que “o mundo está em constante evolução digital e tecnológica” e que isso significa “imprevisibilidade na escolha e na antevisão de quais os empregos do futuro”. Reconhecendo o “carácter volátil” do mercado de trabalho actual, a JSD Funchal “pretende continuar a contribuir para uma tomada de decisão informada e consciente na construção de um futuro profissional mais preciso, sólido e personalizado”.

Segundo os estudantes social-democratas, “a JSD deve abordar aspectos relacionados com a orientação vocacional, sob uma perspectiva de promoção de contacto com testemunhos reais”. “Num ano em que temos modificações no Concurso Nacional de Acesso, tanto ao nível das provas de ingresso exigidas como da fórmula de cálculo da média final, procuramos também clarificar alguns desses temas”, afirmam.

Área da educação que continuará a ser “uma prioridade absoluta” para a JSD Madeira, “tanto no ensino secundário como no ensino superior e, sobretudo, na garantia de que os estudantes universitários madeirenses têm acesso às mesmas oportunidades que qualquer outro jovem português".



