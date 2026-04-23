Resgatados mais de 400 migrantes ao largo da costa da Líbia

A Guarda Costeira da Líbia resgatou mais de 400 migrantes a bordo de 10 embarcações que enfrentavam condições marítimas adversas ao largo da costa do país, disse hoje o Crescente Vermelho Líbio na cidade de Tobruk.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, a organização revelou que um total de 404 migrantes de diferentes nacionalidades foram resgatados, acrescentando que todos foram levados para terra para receber primeiros socorros e apoio humanitário.

O resgate ocorreu dias depois da morte de pelo menos oito pessoas num o naufrágio de uma embarcação que transportava migrantes ao largo da costa de Tobruk, no leste do país, segundo confirmou a Organização Internacional para as Migrações (OIM), que indicou que mais de 30 pessoas ainda estão desaparecidas após o acidente, cujas causas são desconhecidas.

A OIM afirma que mais de 450 migrantes morreram ou desapareceram este ano ao tentar atravessar o Mar Mediterrâneo para chegar à costa europeia.

A Líbia está dividida entre duas administrações desde que a Câmara dos Representantes declarou o fim do mandato de Abdul Hamid Dbeibe, devido ao adiamento das eleições presidenciais de 2021, rompendo, na prática, o acordo que visava garantir a unificação. Foi depois nomeado outro primeiro-ministro, uma medida rejeitada pelo governo de Trípoli, que permanece internacionalmente reconhecido.