Dia do Trabalhador celebrado nos Prazeres com desporto e animação

O Dia do Trabalhador vai voltar a ser celebrado na freguesia dos Prazeres com futebol, patinagem de velocidade e barracas de comes e bebes. A Câmara Municipal da Calheta mantém viva a tradição do 1.º de Maio com estas actividades.

No Campo Municipal dos Prazeres terá lugar um Torneio de Futebol entre freguesias, com a competição a arrancar pelas 10 horas, prolongando-se até às 17 horas, sendo que a grande final colocará frente a frente as equipas dos Prazeres e do Paul do Mar.

Quanto à patinagem de velocidade, haverá também um torneio, entre as 9h e as 13 horas, bem como o Torneio de Bolas Crioulas, com início às 13 horas.

Além disso, não vão faltar as típicas barracas de comes e bebes, "reforçando o ambiente festivo que convida à participação de famílias e grupos de amigos". O dia encerra com a cerimónia de entrega de prémios, onde serão distinguidas as equipas e atletas em destaque nesta edição, contando com o apoio das entidades parceiras que se associam ao evento.

Já no sábado, dia 2 de Maio, haverá um Rally Paper, com início às 14h30, no Cais da Calheta, uma iniciativa que alia descoberta, convívio e espírito de equipa.