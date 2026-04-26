Três navios militares russos e aeródromo na Crimeia atacados pela Ucrânia

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) disse hoje ter atacado três navios militares russos e outros alvos importantes na base naval russa e no aeródromo militar na cidade de Sebastopol, na península ocupada da Crimeia.

Os ataques com 'drones', levados a cabo durante a noite, pela unidade Alpha do SBU, atingiram os grandes navios de desembarque da Marinha russa Yamal e Filchenkov, bem como o navio de reconhecimento Ivan Jurs, informou o SBU num comunicado, citado pela agência EFE.

Um radar de defesa aérea e vários edifícios da base também foram atingidos pelos 'drones', de acordo com a nota.

O ataque com 'drones' contra o aeroporto militar de Belbek, na Crimeia ocupada, danificou um caça Mig-31 e a infraestrutura da base, afirmou a SBU. "Cada uma destas operações tem uma lógica clara; destruímos metodicamente elementos-chave da infraestrutura militar do inimigo: a frota, a aviação, os serviços de informação e a defesa aérea", declarou o chefe interino da SBU, Yevgueni Jmara.

Três navios militares russos já foram danificados em 18 de abril em Sebastopol pela SBU, no âmbito de ataques ucranianos destinados a enfraquecer o controlo da Rússia sobre a Crimeia ocupada e a zona adjacente do Mar Negro, bem como a sua capacidade de apoiar as operações na frente no sul da Ucrânia.

Numa mensagem separada publicada hoje, o Estado-Maior do Exército ucraniano informou sobre um ataque contra uma refinaria de petróleo na cidade de Yaroslavl, na Rússia, onde são processadas cerca de 15 milhões de toneladas de petróleo por ano.

"Os produtos da refinaria incluem gasolina, gasóleo e combustível para aviões, e são de importância vital para a logística do exército inimigo", sublinhou, no comunicado, indicando que o ataque com 'drones' provocou um incêndio nas instalações e que se está a determinar a extensão dos danos.

Segundo a nota, dois comboios russos com equipamento militar também foram atacados esta noite, perto de duas povoações na parte ocupada da região ucraniana de Donetsk.

De acordo com a mesma informação, um radar de defesa aérea russo e um sistema de defesa aérea Pantsir-1 foram atingidos por drones em Melitopol e Mariupol, no sudeste da Ucrânia, na noite de sexta-feira para sábado.

Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma ofensiva militar na Ucrânia, que já provocou milhares de mortos e feridos, incluindo crianças, e causou a fuga de milhões de pessoas, sendo considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU) a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).