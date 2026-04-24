'Caniço a Brincar...' no Seminário Desporto e Ciência 2026 da UMa

A Junta de Freguesia do Caniço marcou presença no Seminário Desporto e Ciência 2026 da Universidade da Madeira com a apresentação do poster científico dedicado ao projecto 'Caniço a Brincar...', implementado no presente ano lectivo.

O trabalho, da autoria de Leonardo Costa, responsável do projecto, do vogal Pedro da Silva e do presidente Milton Teixeira, destaca o impacto do projecto na promoção da actividade física e do "brincar de rua" junto das crianças, particularmente nos infantários e pré-escolares do Caniço.

Em nota emitida, a instituição destaca que a participação no seminário, através de um projecto que é pioneiro nas autarquias locais, "reforça o compromisso da Junta de Freguesia do Caniço com a inovação e com a valorização do desporto enquanto ferramenta de desenvolvimento social e educativo".