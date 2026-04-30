Laço azul intergeracional assinala mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância em S. Vicente

O Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância foi assinalado, hoje, pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de São Vicente, com a realização de um laço azul humano, no Jardim Municipal, envolvendo participantes de diferentes faixas etárias, "numa acção simbólica de forte carácter intergeracional".

Segundo explica uma nota enviada à imprensa, o principal objectivo foi o de "sensibilizar a comunidade para a importância da prevenção dos maus-tratos infantis, promovendo uma cultura de responsabilidade colectiva na protecção das crianças e jovens, bem como na salvaguarda dos seus direitos".

A ação integra-se na Campanha do Laço Azul (Blue Ribbon), um movimento internacional que teve início em 1989, no estado da Virgínia, Estados Unidos da América. "Com esta iniciativa, a CPCJ de São Vicente reforça a importância do envolvimento de toda a comunidade na construção de um ambiente seguro, protetor e promotor do desenvolvimento saudável das crianças e jovens", termina.