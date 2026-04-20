Ética no desporto em destaque na Madeira

Nos próximos dias 21, 22 e 23 de Abril, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) promove na Região Autónoma da Madeira um conjunto de iniciativas em articulação com a Direcção Regional de Desporto (DRD) sob o mote 'Ética no Desporto - Mais do que Vencer'.

Assim amanhã, 21 de Abril, a Escola Básica e Secundária de Machico em articulação com a Direcção Regional de Educação, irá receber a exposição itinerante do Plano Nacional da Ética no Desporto 'Move-te por Valores', cujas actividades estão previstas para as 15h30.

No dia 22 de Abril, quarta-feira, o IPDJ em parceria com a DRD, promovem, no Auditório da Escola Profissional Francisco Fernandes, a partir das 9 horas, uma cerimónia protocolar que vai conjugar várias iniciativas do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), nomeadamente a Bandeira da Ética, o Concurso Literário 'Ética na Vida e no Desporto', o Cartão Branco e os Embaixadores do PNED na RAM.

Segundo nota à imprensa, esta cerimónia irá contar com a presença de David Gomes, director regional de Desporto, entidade anfitriã, Lídia Praça, vogal do Conselho Directivo do IPDJ e Elda Pedro, vogal do Instituto de Qualificação, onde serão entregues os selos e as Bandeiras da Ética às entidades desportivas regionais, os prémios aos alunos finalistas da fase regional do Concurso Literário 'Ética na Vida e no Desporto', bem como será comemorado os 10 anos do Cartão Branco, através da assinatura dos memorandos de adesão ao Cartão Branco por diversas entidades desportivas regionais, e apresentado os Embaixadores do PNED na RAM.

O último dia (23 de Abril) está reservado para a visita a partir das 15 horas, às instalações do Clube Desportivo Nacional e às 16 horas, do Sporting Clube Santacruzense, momento para o hastear das respectivas Bandeiras da Ética.