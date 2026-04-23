25 de Abril deve ser "celebrado com dignidade"

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, justificou a ausência de iniciativas próprias do município nas comemorações do 25 de Abril com a intenção de preservar o significado da data.

“Não, absolutamente. Foi apenas para que esta data não seja atropelada pela quantidade de eventos, mas sim celebrada com a dignidade que merece”, afirmou, no final da reunião de Câmara.

O autarca afastou qualquer motivação financeira para a decisão e rejeitou que esteja em causa uma desvalorização da efeméride, sublinhando que o município continua a associar-se às iniciativas promovidas por outras entidades.

“Há um conjunto de manifestações promovidas por diferentes entidades, incluindo da sociedade civil. O município associa-se através da disponibilização de espaços públicos. Entendemos que não faria sentido haver sobreposição de actividades”, explicou.

Na mesma ocasião, Jorge Carvalho destacou que todos os 18 pontos da ordem de trabalhos foram aprovados por unanimidade.

“Uma vez mais, todos os pontos apresentados foram aprovados por unanimidade”, referiu.

Entre os assuntos analisados, evidenciou os apoios concedidos em áreas como medicamentos, reabilitação, associativismo e diáspora, num total de cerca de 260 processos e um montante próximo dos 200 mil euros.

Relativamente ao alojamento local, indicou que o regulamento municipal está em discussão pública até 11 de Maio, estando o executivo a recolher contributos antes da versão final do documento.

“Contamos que na Assembleia Municipal de Junho possamos levar o documento final à aprovação”, concluiu.