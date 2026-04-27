CDR Prazeres venceu dois encontros da 2.ª Jornada da Liga de Clubes Época 2026
O Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres ganhou dois encontros da 2.ª Jornada da Liga de Clubes Época 2026, que se realizou este fim-de-semana, no Pavilhão Municipal Jacinto Correia Lagoa, organizada pela Associação Académica de Coimbra.
A equipa regional a competir na 1.ª Divisão era constituída pelos atletas Duarte N. Anjo, Pedro H. Portelas, Rodrigo Dias, Cláudia Lourenço, Francisca Cerdas, Andreia Agrela, Mafalda Avelino, Maribel Sousa, Sofia Setim e Mariana Neves, que se fizeram acompanhar pelo presidente do CDR Prazeres, Francisco Casimiro.
No primeiro encontro frente ao MVD - Movimento Desportivo, que decorreria domingo no período da manhã, o CDR Prazeres viria a vencer frente ao adversário, por 4-1. Já à tarde, CDR Prazeres defrontaria o Novasemente Grupo Desportivo, vencendo o encontro por 3-2, encerrando a jornada no 2.º lugar, com 12 pontos.