IVBAM promove 20 oficinas criativas durante a Festa da Flor

O Espaço das Artes e Ofícios Tradicionais do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, (IVBAM), vai receber um total de 20 oficinas criativas ao longo da programação da Festa da Flor. Estas actividades vão desde a arte mais tradicional como os vimes e o Bordado Madeira até às artes mais contemporâneas, como a modelagem de feltro ou algodão.

Estas oficinas destinam-se a todos os interessados, desde iniciantes a entusiastas das artes tradicionais, pois são uma forma de promover não só a aprendizagem, mas também o reconhecimento e a valorização do património cultural madeirense.

Os interessados em participar devem realizar uma inscrição prévia, através de envio de email associado, sendo que as oficinas práticas têm um custo entre os 15 e os 40 euros. O pagamento é feito de forma presencial ou por transferência bancária diretamente para os formadores.

Oficinas Criativas

Sabonetes Artesanais | 2 de Maio ([email protected])

Mini Barrete de Orelhas com Lã de Ovelha | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de Maio ([email protected])

Moldagem de Feltro | 6 e 20 de Maio ([email protected]),

Vimes | 8, 9, 15 e 16 de Maio ([email protected]).

Bordado da Madeira | 8 e 9 de Maio ([email protected])

Pasta de Moldar | 14 e 21 de Maio ([email protected]),

Modelagem de Algodão | 16 e 26 de Maio ([email protected]),

Palmito | 28 de Maio ([email protected]),

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IVBAM promove tradição e inovação na Festa da Flor

A Placa Central da Avenida Arriaga acolhe, já hoje, pelas 18h30, a partir do Stand do IVBAM, um desfile de moda com peças de Bordado da Madeira da Coleção do Produtor Autorizado Bordal, com o apoio deste Instituto.

Já a artir do dia de 1 de Maio, o Stand do IVBAM reveste-se da sua habitual função que é promover as artes e ofícios da Madeira. Na primeira quinzena de Maio, o Bordado da Madeira estará em destaque, com a representação, exposição e venda dos produtores autorizados Abreu&Araújo, Bordal, Gês Bordados e Casa do Turista, seguindo-se, de 16 a 31 de Maio, outras artes e ofícios, com a presença de 25 artesãos reconhecidos de diferentes áreas.

Este ano, o Stand do Bordado está revestido com desenhos de Bordado da Madeira, em branco e azul e com a temática da flor. No interior do Stand irão figurar duas instalações florais interligadas com vimes.