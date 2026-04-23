Avião da TAP proveniente de Lisboa falha duas aterragens e acaba desviado

O vento forte que se faz sentir esta quinta-feira no Aeroporto Internacional da Madeira tem condicionado a operação aérea, obrigando a manobras de espera e ao desvio de um voo proveniente de Lisboa.

De acordo com as informações disponibilizadas pelo site ANA Aeroportos e Flight Radar, o voo TP 1689, da TAP Air Portugal, com chegada prevista às 13h25, terá tentado aterrar por duas vezes na pista madeirense, sem sucesso, tendo acabado por ser desviado devido às condições meteorológicas adversas.

Em simultâneo, outras três aeronaves encontram-se a realizar voltas em espera na tentativa de conseguir condições para aterragem. Entre elas estão o voo LS 735, proveniente de Edimburgo (Jet2.com), o voo FR 007, de Manchester (Ryanair), e o voo FR 364, de Dublin (Ryanair).

Foto Flight Radar

As operações continuam assim condicionadas pelo vento forte na zona do aeroporto, uma situação que tem obrigado os pilotos a ajustarem as manobras de aproximação à pista.