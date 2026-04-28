Movimento Democrático de Mulheres sai à rua no Dia do Trabalhador

O Movimento Democrático de Mulheres (MDM) apela à participação de todas as mulheres na manifestação do 1.º de Maio – Dia do Trabalhador, organizada pela União dos Sindicatos da Madeira (USAM), que terá lugar junto à Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 10 horas.

Em nota emitida, o MDM defende que, num contexto marcado pelo agravamento das desigualdades sociais e laborais, "torna-se essencial a mobilização das mulheres trabalhadoras para a defesa dos seus direitos", lembrando que a proposta de revisão à lei laboral "constitui um retrocesso significativo, contribuindo para a precarização do trabalho, a desvalorização dos salários e o aumento da insegurança no emprego", medidas que "atingem de forma particularmente grave as mulheres, que continuam a enfrentar maiores níveis de precariedade, discriminação salarial e dificuldades na conciliação entre a vida profissional e familiar".

O Movimento Democrático de Mulheres afirma que a participação no 1.º de Maio representa um momento de afirmação colectiva pela dignidade do trabalho, pela igualdade de direitos e por políticas que promovam a justiça social: "É fundamental combater medidas que empobrecem a população e fragilizam as condições de vida, exigindo alternativas que garantam trabalho com direitos, salários dignos e proteção social efectiva."

O MDM reafirma o seu compromisso na luta pela igualdade, pela valorização do trabalho das mulheres e pela construção de uma sociedade mais justa e solidária.