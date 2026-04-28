Marinha resgata quatro tripulantes de embarcação à deriva

A Marinha Portuguesa resgatou, no dia ontem, quatro tripulantes de uma embarcação que se encontrava à deriva, sem propulsão, a cerca de 130 milhas náuticas, aproximadamente 240 quilómetros, a norte da ilha da Madeira.

De acordo com um comunicado, o alerta foi recebido pelas 23h45 de domingo, 26 de Abril, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), dando conta de uma embarcação sem capacidade de navegação e sem água potável a bordo, com quatro tripulantes.

Para o local foram mobilizados o navio patrulha NRP Zaire e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa. A embarcação acabou por ser localizada pela aeronave, tendo o NRP Zaire procedido ao resgate dos quatro homens, três de nacionalidade espanhola e um de nacionalidade sérvia.

Segundo a mesma fonte, os tripulantes encontravam-se bem fisicamente e não necessitaram de assistência médica.

A embarcação, descrita como sendo de alta velocidade e sem qualquer identificação, foi rebocada para a ilha da Madeira e posteriormente apreendida como medida cautelar.

Os tripulantes foram entregues às autoridades competentes, cabendo ao Comando-local da Polícia Marítima do Funchal a condução das diligências subsequentes.