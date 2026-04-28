Homem socorrido após ingestão de veneno na Calheta

Um homem, na casa dos 30 anos, foi socorrido esta manhã no Estreito da Calheta após ter ingerido uma substância tóxica, numa alegada tentativa de suicídio.

O alerta mobilizou os Bombeiros Voluntários da Calheta, que prestaram os primeiros cuidados no local. Dada a gravidade da situação, foi também accionada a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), que apoiou a assistência à vítima quando esta já se encontrava na unidade de saúde.

As circunstâncias do caso estão a ser apuradas.