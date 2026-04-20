Governo Regional assinala Dia do Trabalhador com tributo a Luís Jardim

Dinamizado pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, o programa comemorativo do 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, estende-se ao longo do dia com atividades institucionais, culturais, desportivas e recreativas descentralizadas por toda a Região Autónoma da Madeira.

"Este ano, as comemorações revestem‑se de um significado acrescido ao associarem a dimensão celebrativa e espiritual da Missa Solene do Voto de São Tiago Menor, Padroeiro da Cidade do Funchal, à evocação dos 25 anos do Instituto de Emprego da Madeira, numa convergência simbólica que será assinalada em Santa Maria Maior. Esta articulação entre uma das mais antigas tradições religiosas do município e a efeméride institucional de relevante impacto social, reforça o reconhecimento do valor do trabalho e do emprego enquanto pilares fundamentais da coesão social, do papel do trabalho e do emprego na coesão social e no desenvolvimento regional", indica nota à imprensa.

O ponto alto das celebrações acontece às 21h00, no Parque de Santa Catarina, com o concerto 'Tributo a Luís Jardim', uma homenagem ao legado artístico e humano do produtor musical madeirense que se tornou uma das personalidades portuguesas com maior influência no panorama musical internacional. O espectáculo realiza-se pelas 21h00, no Parque de Santa Catarina. A entrada é livre para o público em geral e as portas do recinto abrem às 18h00.

Em destaque no palco estará Trevor Horn. Autor do icónico sucesso ‘Video Killed the Radio Star’, o primeiro videoclipe transmitido pela MTV e também o último a ser emitido pelo canal MTV na Europa, por ocasião do encerramento do canal televisivo em território europeu, a 31 de Dezembro de 2025. Produtor britânico, vencedor de um Grammy em 1996 pela produção do álbum de Seal ‘Kiss from a Rose’, e fundador do duo The Buggles, Horn é reconhecido pela inovação sonora, grandiosidade composicional e fusões artísticas que ajudaram a definir a pop eletrónica e a pop-arte dos anos 80.

Considerado por vários especialistas musicais “o homem que inventou os anos 80”, é também amigo pessoal de Luís Jardim, e faz questão de marcar presença neste dia em que, ao tributo ao talento de Luís Jardim, juntam-se as comemorações do Dia do Trabalhador.

A dimensão internacional do tributo cruza-se com o talento nacional, através da presença de João Pedro Pais, artista de renome no panorama musical português, considerado já presença habitual junto do público madeirense.

O tributo ganha uma forte identidade regional, com o elenco enriquecido pela ‘prata da casa’ composta por artistas madeirenses que sobem ao palco para dar voz a esta celebração.

Vânia Fernandes, Cristina Barbosa, Petra Camacho, Afonso Albuquerque, Duarte Santos, Fernando Almeida, Catarina Melim, Pedro Garcia e o director artístico deste projecto José Pereira (também instrumentalista e vocalista) protagonizam uma viagem internacional pelas últimas décadas do género pop e do rock, cruzando clássicos intemporais de Luther Vandross, Diana Ross, Michael Jackson, Beatles, David Bowie e Tina Turner. Haverá ainda momentos mais intimistas, homenagens à música portuguesa e algumas surpresas que prometem honrar o legado de Luís Jardim.

Pelas 12h30, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, preside à tradicional homenagem ao Trabalhador Madeirense, com a deposição de flores junto ao Monumento ao Trabalhador Madeirense, na Avenida Sá Carneiro, num gesto simbólico de reconhecimento por todos os que contribuem diariamente para o desenvolvimento da Região, numa cerimónia que conta ainda com dirigentes dos organismos sob a sua tutela e com representantes das associações patronais e sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social da Região Autónoma da Madeira.

Ao longo do dia, as comemorações estendem-se também a várias frentes e a diferentes pontos do território, reforçando um programa descentralizado e diversificado. Entre as iniciativas, destaca-se a prova de atletismo 'Madeira a Correr – Grande Prémio 1.º de Maio', organizada pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava, com partida junto à Igreja, na Estrada Regional 104. Realizam-se ainda torneios de futebol comemorativos, incluindo o Torneio 'Professor Eleutério d’Aguiar – Edição 2026', evocativo do 101.º aniversário do Clube Desportivo 1.º de Maio. Em paralelo, entre as 10h00 e as 18h00, a zona de lazer do Montado do Pereiro está aberta ao público, com espaços de piquenique, proporcionando um ambiente de convívio para famílias e visitantes e reforçando o carácter popular típico das festividades do Dia do Trabalhador na Região.