Porque se comemora o Dia do Trabalhador?

No primeiro dia de Maio celebra-se o Dia do Trabalhador, mas mais do que um feriado, esta pretende ser uma data que assinala a luta daqueles que trabalham e que buscam melhores condições de vida.

A data remonta ao ano de 1886 quando, a 1 de Maio, mais de 500 mil trabalhadores saíram à rua, em Chicago, naquela que foi uma manifestação pacífica que exigia que o horário de trabalho fosse reduzido para as 8 horas diárias. Apesar de os manifestantes terem adoptado uma postura pacífica, os polícias tentaram dispersar o aglomerado, acabando por ferir e matar dezenas de pessoas.

Até esse ano, os trabalhadores jamais ousavam exigir melhores condições, limitando-se apenas a trabalhar.

Três anos depois, em 1891, o Congresso Operário Internacional convocou, em França, uma manifestação anual, em homenagem às lutas sindicais de Chicago. Já a 23 de Abril de 1919, França acabaria mesmo por ratificar as 8 horas de trabalho e proclamou o 1.º de Maio como feriado. Alguns anos depois, a Rússia seguiu o exemplo.

Em Portugal, a celebração do 1.º de Maio ocorreu logo no primeiro ano da celebração internacional, embora de forma algo ‘contida’, com alguns piquetes de confraternização entre trabalhadores. Foi ao longo da 1.ª República que se consolidou a data. Mesmo durante a ditadura, os trabalhadores tentaram ‘dar a volta’, mostrando o seu descontentamento, embora fosse proibido. As consequências para quem se rebelava eram graves.

Mas a 1 de Maio de 1974, na ressaca da Revolução dos Cravos, deu-se a maior manifestação de trabalhadores da história do país. A Junta de Salvação Nacional decretou feriado e, pela primeira vez em quase cinco décadas, o Dia do Trabalhador voltou a ser assinalado.

Actualmente, os assuntos que são reivindicados não são os mesmos de há anos. A precariedade, os baixos salários, os horários desregulados, o trabalho por turnos e a falta de protecção para quem trabalha por conta própria continuam a ser temas centrais nas reivindicações sindicais.

Concentração e manifestação no 1.º de Maio no Funchal contra “Pacote Laboral” O MSU – Movimento Sindical Unitário vai assinalar o 1.º de Maio com uma concentração e manifestação no Funchal, sob o lema “Lutar pela vida melhor a que temos direito! Salários, direitos, serviços públicos! – Derrotar o pacote laboral!”.

A manifestação no Funchal acontece com concentração marcada para as 10 horas, junto à Assembleia Legislativa da Madeira.