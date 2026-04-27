O dia em que será conhecido o programa da Festa da Flor

É já a partir da próxima quinta-feira, 30 de Abril, que arranca o programa da Festa Flor, um dos principais cartazes turísticos da Madeira, que estende por todo o mês de Maio. As iniciativas previstas serão apresentadas hoje, pelas 14h30, no Museu Quinta das Cruzes, pelo secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus.

Os pontos altos da Festa da Flor já são conhecidos. A construção do Muro da Esperança terá lugar na manhã do próximo sábado (2 de Maio). As crianças são convidadas a depositar uma flor no “Muro da Esperança”, num apelo simbólico à Paz. É uma tradição que remonta ao ano de 1979.

Uma das novidades da Festa da Flor de 2026 é a realização de dois desfiles no Funchal, nos dias 3 e 17 de Maio, com cerca de mil figurantes, de todas as idades.

OUTRAS INICIATIVAS PROGRAMADAS PARA HOJE:

10h30- Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, visita a Companhia de Atiradores do Batalhão da European Union Battlegroup, constituída por 120 militares, no Regimento de Guarnição N.º 3 (Nazaré)

12h00- Partido JPP promove uma conferência com Élvio Sousa na sala de imprensa da Assembleia da Madeira

14h00- Abertura das V Jornadas Académicas de Enfermagem da Macaronésia, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

15h30- Cerimónia de abertura das instalações da empresa TRACER AI Europe, no Centro Cívico do Porto da Cruz, com presença do presidente do Governo, Miguel Albuquerque

17h00 - Apresentação do livro ‘Magalhães e o Mar Interior’, da autoria de Henrique Manuel de Sousa Boulhosa, sob o pseudónimo literário HM Neptuno, no Museu Militar da Madeira

19h00 - Fnac Talks do evento ‘eGames Lab > Ready to Play!’ com Miguel Campos, CEO da WOWSystems

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 27 DE ABRIL:

1521 - Fernão de Magalhães, o navegador português que se notabilizou por ter organizado a primeira viagem de circum-navegação ao globo de 1519 até 1522, morre em combate, nas Ilhas de S. Lázaro, no arquipélado das Filipinas.

1911 - A Câmara Municipal de Lisboa aprova, para feriado municipal, o dia 10 de junho.

1912 - Nasce o Sporting Clube Olhanense.

1913 - Primeiro golpe organizado por republicanos contra um governo republicano. A Revolta de 27 de abril de 1913 foi uma tentativa de golpe de Estado visando a destituição pela força do V Governo Republicano, presidido por Afonso Costa. Foi o primeiro golpe organizado por republicanos portugueses contra um governo da Primeira República Portuguesa.

1928 - Oliveira Salazar assume a pasta das Finanças no IV Governo da Ditadura.

1937 - Morre, aos 46 anos, o italiano António Gramsci, dirigente e fundador do Partido Comunista Italiano.

1938 - Morre, com 79 anos, o filósofo alemão Edmund Husserl, fundador da Escola de Fenomenologia da Universidade de Gotinga.

1942 - Passa a ser punido como crime o exercício ilegal da Medicina, que fica dependente da inscrição na Ordem dos Médicos.

1946 - É criado o MUD Juvenil e eleita uma Comissão Central presidida por Mário Soares.

1960 - Independência do Togo.

1961 - Serra Leoa passa a Estado independente dentro da Commonwealth.

1963 - É criada a ADSE (Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado), pelo decreto-lei 45002, emitido pelo Ministério das Finanças - Gabinete do Ministro e publicado no Diário do Governo nº. 100/1963, destinada a promover gradualmente a prestação de assistência em todas as formas de doença aos serventuários dos serviços civis do Estado, incluindo os dotados de autonomia administrativa e financeira.

1968 - Os hospitais, a sua organização e as carreiras da saúde (médicos, enfermeiros, administração e farmácia) são objeto de uniformização e de regulação através do Decreto-Lei n.º 48357, e do Decreto-Lei n.º 48358, emitidos pelo Ministério da Saúde e Assistência e publicados no Diário do Governo nº. 101/1968, que criam, respetivamente, o Estatuto Hospitalar e o Regulamento Geral dos Hospitais.

1978 - Golpe militar pró-soviético no Afeganistão.

1987 - Os Estados Unidos proíbem o Presidente austríaco Kurt Waldheim, ex-secretário-geral das Nações Unidas (ONU), de entrar no país, pelas funções no exército nazi durante a II Guerra Mundial.

1989 - Estudantes chineses começam a reunir-se na Praça Tiananmen, no centro de Pequim, numa manifestação do movimento Pró-democracia.

1990 - Realiza-se, com êxito, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o primeiro autotransplante de medula óssea em Portugal.

- Proclamação da República Federal da Jugoslávia, pelas forças sérvias, com apoio do Montenegro.

- Morre, com 83 anos, o compositor, organista e professor francês Olivier Messiaen, nome essencial da música no século XX.

- A deputada trabalhista Betty Boothroyd, 62 anos, é a primeira mulher eleita presidente da Câmara dos Comuns do Reino Unido.

1995 - O Governo português aprova a primeira fase da reprivatização da Portugal Telecom (PT). O mecanismo consagra a integração da Marconi no grupo PT.

2000 - O ministro do Equipamento Social Jorge Coelho apresenta o projeto do novo Aeroporto Internacional na Ota, Alenquer.

2003 - Os ministros do Ambiente do G8 chegam a acordo, em Paris, França, sobre a segurança ambiental nos transportes marítimos e a eliminação dos petroleiros de casco simples.

2004 - O ministro da Saúde Luís Felipe Pereira, apresenta o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgias (SIGIC), uma iniciativa do Governo para acabar com as listas de espera que arranca no próximo dia 01 de Junho.

- O primeiro-ministro espanhol, José Luís Zapatero, assegura no Congresso dos Deputados (câmara baixa do parlamento) que a retirada dos 1.432 soldados espanhóis estacionados em solo iraquiano estará concluída até 27 de maio.

2005 - A ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, apresenta as mudanças no ensino a partir do ano letivo 2005-2006: alargamento dos horários do 1º Ciclo, promoção da Matemática, introdução do inglês nos primeiros anos de escolaridade.

- Vladimir Putin torna-se o primeiro Presidente russo a visitar Israel.

- Primeiro voo experimental do Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, em Toulouse-Blagnac, França.

2006 - O Conselho de Ministros aprova as medidas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios.

- Morre, com 81 anos, a atriz Glicínia Quartin.

- Morre José Joaquim de Almeida Borges, ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o primeiro eleito depois do 25 de Abril.

2007 - A assembleia-geral de acionistas da Portugal Telecom aprova a separação (spin-off) da PT Multimédia do grupo de telecomunicações.

- Morre, com 80 anos, o violoncelista e maestro russo Mstislav Rostropovitch.

2008 - O internacional português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, entra para a história do futebol inglês ao tornar-se o segundo futebolista a vencer duas vezes consecutivas o prémio de melhor jogador da Premiership.

2009 - Gripe A (H1N1). A Organização Mundial de Saúde declara o nível 4 (numa escala até 6) de alerta de pandemia em resposta à epidemia de gripe suína com origem no México. É registado o primeiro infetado com o vírus na Europa: um espanhol de 23 anos que regressa do México.

- Morre, com 70 anos, Ekaterina Maximova, bailarina russa. O dueto Vassiliev e Maxímova, foi considerado pela crítica da especialidade "o par de ouro do bailado do séc. XX", "o dueto mais perfeito que o séc. XX viu nascer".

2010 - Morre, aos 68 anos, o jornalista e antigo diretor da Volta a Portugal em bicicleta Serafim Ferreira.

2012 - O areal de Santo Amaro, em Oeiras, é classificado como praia.

2014 - Morre, com 72 anos, Vasco Graça Moura, romancista, poeta, ensaísta, tradutor, ex-deputado e ex-secretário de Estado.

2016 - Um grupo de camponeses encontra uma vala comum com mais de 100 corpos na zona 76, no posto administrativo de Canda, Gorongosa, centro de Moçambique.

- Morre, aos 75 anos, Umberto Magnani, ator brasileiro com longa carreira na televisão, cinema e teatro, que participou em novelas como "Gabriela", "Páginas da vida" e "Alma Gémea" e em preparação para as gravações da novela "Velho Chico" da Globo.

2018 - Os líderes das duas Coreias, Kim Jong-un e Moon Jae-in, concordam em tomar medidas para a "completa desnuclearização" da península coreana, durante a cimeira histórica na fronteira entre os dois países.

2020 - Covid-19: O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, concede 14 indultos a reclusos com mais de 65 anos e com problemas de saúde, no âmbito do regime excecional de flexibilização da execução das penas devido à covid-19

- O Presidente da República timorense, Francisco Guterres, assina o decreto de extensão do estado de emergência em Timor-Leste por mais 30 dias.

- Morre, aos 75 anos, Asuil Dinis, primeiro presidente da Câmara de Santo Tirso após o 25 de Abril.

- Morre, aos 81 anos, Robert Herbin, futebolista francês e treinador emblemático do Saint-Étienne.

2022 - O Tribunal Constitucional declara inconstitucionais as normas da chamada "lei dos metadados" que determinam a conservação dos dados de tráfego e localização das comunicações pelo período de um ano, para eventual utilização na investigação criminal.

PENSAMENTO DO DIA: