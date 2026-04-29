Polo Norte actuam no Dia do Concelho de Machico

A Câmara Municipal de Machico já divulgou o cartaz das comemorações do Dia do Concelho, que decorrem ao longo do mês de Maio, com um programa diversificado que inclui música, desporto e iniciativas culturais.

O grande destaque vai para o concerto de Polo Norte, com Miguel Gameiro, marcado para o dia 8 de Maio, às 21 horas, na Praça do Fórum, integrado nas celebrações oficiais do município.

O programa musical inclui ainda várias sessões de “Fado à Capela”, com actuações distribuídas por diferentes freguesias: Alma do Atlântico, a 2 de Maio, no Largo do Senhor dos Milagres; Contratempo, a 15 de Maio, no Largo de São Sebastião, no Caniçal; e Almatudo, a 29 de Maio, no Adro da Igreja de Santa Beatriz, em Água de Pena.

No dia 9 de Maio, a Praça do Fórum recebe também o espectáculo “RISE” do grupo Fitness Team e um concerto de Mara.

Na vertente desportiva, destaque para o Madeira Ocean Challenge, prova da Taça do Mundo de Canoagem de Mar, entre 1 e 3 de Maio, e para as competições de BTT Enduro, incluindo a 2.ª Taça da Madeira e a prova Trans Madeira. O calendário inclui ainda a Machico Neon Color Run, a 29 de Maio, e a tradicional Rampa de Machico em carros de pau, no dia 31.

A programação cultural integra a XIV Feira do Livro de Machico, de 21 a 24 de Maio, o XVIII Colóquio do Mercado Quinhentista, a 16 de maio, e diversas exposições, como “Metamorph III”, a inaugurar a 22 de Maio, e “Olhar o Mar”, no dia 28.

As festas prometem, assim, um mês de forte animação no concelho, assinalando o Dia do Município com iniciativas para diferentes públicos.