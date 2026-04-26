'Dia D' para o Marítimo regressar ao convívio dos grandes

O Club Sport Marítimo da Madeira está a uma curta distância do regresso à I Liga. Após a derrota da União de Leiria diante do Felgueiras, por 2-1, os verde-rubros ficaram a apenas uma vitória de garantirem matematicamente a subida de divisão. O cenário é claro: um empate no encontro de hoje ao final da tarde, frente ao Benfica B, não basta para confirmar a 100% o regresso ao escalão principal do futebol português, à terceira tentativa depois da queda na época 2022/2023. Tem mesmo de ser para ganhar.

O jogo está marcado para as 18h00 no Seixal Campus, palco onde se prevê uma forte presença de apoiantes madeirenses. Cerca de 1.200 adeptos deverão marcar presença no apoio à equipa, numa deslocação que pode transformar o mini-estádio encarnado (capacidade para 2.644 espectadores) num autêntico 'caldeirão' verde-rubro.

Quanto à conquista do título de campeão da II Liga, essa celebração terá de aguardar. O Académico de Viseu empatou ontem a zeros com o Farense, resultado que impossibilita o Marítimo de festejar o campeonato já nesta jornada, mesmo em caso de vitória. Para que o título pudesse ser conquistado na ronda 31, seria necessário que o Viseu tivesse perdido em Faro. Ou seja, pode até acontecer que a festa da subida aconteça hoje, caso ganhe, e a do título só poderá ser na penúltima jornada, também fora de portas. Isto porque no confronto directo os viseenses têm vantagem.

Um ponto ainda não garante matematicamente a subida do Marítimo à I Liga Um ponto no Seixal deixa a questão praticamente arrumada, mas ainda não garante matematicamente a subida. É que, nesse cenário, Marítimo, Académico de Viseu e Torreense ainda poderiam terminar a II Liga todos com 61 pontos. E com desvantagem dos verde-rubros. Um cenário, diga-se, praticamente impossível. Mas é a matemática…

O treinador Miguel Moita mantém os pés no chão. Apesar da vantagem confortável na tabela — o Marítimo conta com seis pontos de avanço sobre o segundo classificado —, o técnico alertou durante a semana para as dificuldades do adversário de hoje. Na antevisão, Moita salientou que o Benfica B é uma equipa com muita qualidade individual, com jogadores que querem mostrar-se, exigindo entrar no jogo com total foco e humildade.

O treinador recordou ainda que a equipa já tinha desperdiçado um primeiro 'match point' na semana anterior, em Torres Vedras, num jogo marcado pela anulação de um golo pelo VAR e por uma derrota no final. Apesar disso, a equipa revelou capacidade de resposta e manteve a regularidade que a distingue nesta temporada.

Hoje, o Marítimo poderá colocar a Madeira em festa, com nova oportunidade de escrever uma das páginas mais esperadas da sua recente história desportiva. Esperam-se celebrações a contento do Estádio do Marítimo à Avenida do Mar e um pouco por toda a Região. Que as boas notícias cheguem do Seixal...

Outros assuntos em agenda

08h00-13h30 - Madeira Island Ultra Trail - MIUT'2026: às08h00 será a partida da prova MIUT Starter (Porto da Cruz); às 12h30 decorrerá a entrega de Prémios do MIUT Legend e MIUT Advanced (Fórum Machico); e às 13h30 decorrerá a entrega de Prémios do MIUT Marathon e MIUT Starter (Fórum Machico).

10h00-18h00 - Comemorações "Machico, Terra de Abril”: das 10h00 às 17h00 - Exposição de Automóveis “Clássicos da Revolução de Abril”; das 10h00 às 18h00 - Feira Intercultural Art-Machim, no Largo do Município.

11h30 - O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, estará presente, em representação do Presidente do Governo Regional da Madeira, na Sessão Solene XXVI Grande Capítulo da Confraria Enogastronómica da Madeira, na Gare Marítima da Madeira.

11h30 - A Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira estará presente no lançamento do Projeto 'Um Dia Pela Vida', iniciativa promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional da Madeira, na nova praça da Ribeira Brava (junto à Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares).

16h30 - Concerto conjunto da Banda Municipal de Santana e da Banda Recreio Camponês, no Hotel O Colmo, em Santana.

17h00 - Marítimo recebe o ABC para o campeonato nacional da I Divisão de Andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo.

19h00-20h00 - Fnac Talks do evento 'eGames Lab > Ready to Play!', com Telmo Silva, CEO da Grow uP eSports.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados na História neste dia 26 de Abril, que assinala o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, o Dia Nacional do Utente de Saúde, o Dia Internacional em Memória do Desastre de Chernobyl, o Dia da Produção Nacional, o Dia Mundial da Fotografia Pinhole e o Dia Mundial de Oração pelas Vocações.

1607 - O capitão John Smith chega a Cabo Henry, na Virgínia, para estabelecer o primeiro colonato inglês permanente na América.

1915 - Grande Guerra 1914-1918. O Reino Unido, a França e a Itália assinam a convenção secreta de aliança.

1933 - É criada a Gestapo, Geheime Staatspolizei - polícia secreta do Estado, na Alemanha de Hitler, sob o comando de Hermann Goering.

1937 - Guerra Civil de Espanha. Bombardeamento de Guernica pela força aérea alemã, de Hitler, ao serviço das forças de Francisco Franco.

Foto DR/German Federal Archive

1938 - Holocausto. O regime nazi, de Adolf Hitler, confisca os bens de todos os judeus alemães.

1945 - II Guerra Mundial. Prisão de marechal Pétain, Presidente do governo colaboracionista de Vichy, durante a ocupação nazi da França.

1947 - O Governo da ditadura portuguesa impede a legalização do Movimento de Unidade Democrática (MUD). A decisão só será comunicada no ano seguinte.

1964 - As nações africanas do Tanganica e Zanzibar unem-se para formar a República Unida de Tanganica e Zanzibar e em outubro de 1964 foi renomeado República Unida de Tanzânia.

1965 - É fundada a Rede Globo, rede de televisão brasileira.

1974 -- O major Vítor Alves, responsável político da Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas, apresenta o programa do movimento, que contempla o fim da Guerra Colonial, o estabelecimento de um regime democrático e a garantia da liberdade.

1975 - O Partido Socialista é dado como vencedor nas eleições para a Assembleia Constituinte, com 116 deputados. O PPD garante 81 lugares no Parlamento, o PCP 30 e o CDS 16.

1984 - Morre, com 79 anos, o compositor norte-americano Count Basie, chefe de orquestra e pianista de jazz.

1985 - Diogo Freitas do Amaral anuncia a candidatura à Presidência da República.

- Líderes do Pacto de Varsóvia assinam, na capital polaca, o protocolo que renova, até ao ano 2005, a validade do tratado fundador da aliança militar da Europa de Leste.

1986 - O filme "Um Adeus Português", de João Botelho, conquista o Grande Prémio de Cinema e Televisão de Salsomagiore, em Itália.

- Desastre de Chernobyl. Um incêndio no núcleo do reator da central nuclear da União Soviética liberta grandes quantidades de material radioativo para a atmosfera o que causa centenas de vítimas e obriga a evacuação dos 135 mil habitantes da região.

1992 - Os Mujahedeen entram em Kabul, capital do Afeganistão.

1994 - Começam, na África do Sul, as primeiras eleições multirraciais, que se prolongarão até 28 de abril.

1995 - O primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva preside à inauguração da fábrica Autoeuropa, em Setúbal, uma parceria entre a Ford e a Wolkswagen. O primeiro veículo é concluído em maio.

1996 - A China, a Rússia, o Cazaquistão, o Tajiquistão e o Quirguistão assinam, em Xangai, China, um acordo político-militar para o estabelecimento de relações de confiança na fronteira entre o território chinês e a antiga União Soviética.

2001 - É lançado o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, elaborado pela Academia das Ciências de Lisboa, e sob a coordenação de Malaca Casteleiro, catedrático da Faculdade de Letras de Universidade de Lisboa.

2002 - Ataque armado de um adolescente no liceu Guttemberg, em Erfurt, na Alemanha, causa a morte de 16 pessoas.

2004 - O Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa suspende as obras do túnel do Marquês do Pombal até à apresentação do estudo de impacte ambiental.

2005 - A Síria comunica às Nações Unidas (ONU) a "retirada total" das suas tropas e dos serviços de segurança do Líbano, depois de 29 anos de presença no território.

2006 - O relator da comissão de inquérito especial do Parlamento Europeu, Cláudio Fava, revela que mais de um milhar de voos secretos da CIA passaram desde 2001 pelos aeroportos e espaço aéreo europeus, sem que os Estados europeus pedissem qualquer informação.

2007 - É constituído, em Coimbra, o movimento cívico "Regiões, Sim!".

- Tribunal Europeu dos Direitos Humanos dá razão ao jornalista José Manuel Mestre, condenado por difamação por ter afirmado que o presidente do FC Porto, na altura também presidente da Liga de Clubes, era o "patrão dos árbitros".

- O ex-Presidente da República, Jorge Sampaio, é nomeado alto representante para o Diálogo de Civilizações da ONU, pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon.

- Os arquitetos Luís M. Mansilla e Emílio Tuñón, com o projeto do Museu de Arte Contemporânea de Castela e Leão, são distinguidos com o Prémio Mies van der Rohe 2007.

- Morre, com 85 anos, Jack Valenti, ex-presidente da Associação Norte-americana de Cinema, introdutor do sistema de classificação de filmes por idades.

2009 - Canonização de Nuno Álvares Pereira. O Papa Bento XVI elogia, na saudação final da eucaristia, a generosidade de São Nuno, o Condestável, considerando-o exemplo de "igualdade fraterna" para a sociedade atual.

2011 - Morre, com 92 anos, Vitorino Magalhães Godinho, historiador e antigo ministro da Educação e Cultura de 1974.

2012 - O Governo aprova um decreto-lei que cria uma taxa a aplicar aos estabelecimentos de comércio alimentar, por grosso e a retalho, de valor não estabelecido, destinada a financiar um fundo sanitário e de segurança alimentar.

- A empresa alemã de consultoria Roland Berger anuncia a criação de uma agência europeia de notação financeira, independente dos governos.

- O antigo Presidente da Libéria, Charles Taylor, é considerado culpado de crimes cometidos durante a guerra civil na Serra Leoa (1991-2001), anuncia o Tribunal Especial para a Serra Leoa.

2013 - Morre, com 81 anos, George Jones, cantor norte-americano de honky-tonk, considerado um dos nomes maiores do country.

2015 - O triatleta Filipe Azevedo sagra-se campeão europeu de duatlo, na categoria de sub-23, numa competição disputada em Alcobendas, nos arredores de Madrid.

2016 - O Governo moçambicano reconhece a existência de uma dívida fora das contas públicas de 1,4 mil milhões de dólares (1,25 mil milhões de euros), alegando razões de segurança de infraestruturas estratégicas do país.

2017 - Morre, com 73 anos, Jonathan Demme, realizador e produtor norte-americano e autor de filmes como "O silêncio dos inocentes" e "Filadélfia".

2018 - O ator norte-americano Bill Cosby, acusado de drogar e abusar sexualmente de uma mulher em 2004, é considerado culpado de três crimes de agressão sexual agravada.

2019 - Tiago Apolónia e João Monteiro conquistam a primeira medalha de sempre de Portugal em Mundiais de ténis de mesa, ficando com o bronze após perderem nas meias-finais de pares, em Budapeste, Hungria.

2020 - O rei Salman da Arábia Saudita ordena o fim da pena de morte para crimes cometidos por menores um dia depois da ordem para acabar com as flagelações. ONG saúdam com prudência, lembrando que a reforma tem aspetos pouco claros.

- É ultrapassada a barreira simbólica dos 200.000 mortos por covid-19 em todo o mundo.

2022 - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, reúne-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, em Moscovo.

2023 - O adjunto do gabinete do ministro das Infraestruturas Frederico Pinheiro é exonerado, por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções.

- Os juízes do Tribunal Constitucional elegem José João Abrantes como presidente e Gonçalo de Almeida Ribeiro como vice-presidente.

2025 - A judoca Patrícia Sampaio sagra-se campeã europeia em -78 kg, ao vencer a alemã Anna Monta Olek na final da competição em Podgorica, no Montenegro.

- Morre, com 83 anos, José Carlos, futebolista do Sporting e um dos "Magriços" da seleção nacional de 1966.

Sporting e FPF unidos no pesar pela morte do 'magriço' José Carlos O Sporting e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) uniram-se hoje na tristeza pela morte do 'magriço' José Carlos, antigo internacional português presente no Mundial de 1966 e que faleceu aos 83 anos.

Este é o centésimo décimo sétimo dia do ano. Faltam 249 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: