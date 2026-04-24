Viver com enxaqueca no dia-a-dia

Estima-se que afecte uma parte significativa da população, incluindo muitos portugueses, interferindo com o trabalho, a vida social e o bem-estar diário. Qual é a diferença entre a enxaqueca e uma dor de cabeça comum? O que pode ser feito para aliviar esses sintomas?

O que é a enxaqueca?

A enxaqueca é uma doença neurológica caracterizada por crises recorrentes de dor de cabeça, geralmente de intensidade moderada a forte.

Ao contrário de uma dor de cabeça comum, a enxaqueca costuma apresentar características específicas como uma dor pulsátil (como um ‘latejar’), geralmente localizada num dos lados da cabeça, agrava-se com o esforço físico e pode durar horas ou até mesmo dias. Além da dor, podem surgir outros sintomas associados, como náuseas, vómitos e sensibilidade à luz, ao som ou até a cheiros.

Qual é a causa exacta?

A causa exacta da enxaqueca não é totalmente conhecida, mas sabe-se que envolve alterações na actividade cerebral e nos nervos responsáveis pela dor.

Alguns factores genéticos também desempenham um papel importante, muitas pessoas com enxaqueca têm antecedentes familiares. Existem ainda vários fatores que desencadeiam e variam de pessoa para pessoa, como o stress, alterações do sono, jejum prolongado, certos alimentos como o álcool ou o chocolate e alterações hormonais.

Não é “só uma dor de cabeça”

A enxaqueca é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma das principais causas de incapacidade no mundo.

Durante uma crise, tarefas simples podem tornar-se difíceis ou impossíveis. Algumas pessoas precisam mesmo de interromper completamente as suas actividades e permanecer em repouso.

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Como lidar com a enxaqueca?

Embora não exista cura, há várias formas de controlar os sintomas e reduzir a frequência das crises.

Identificar os gatilhos - perceber o que desencadeia as crises é um passo fundamental. Manter um registo pode ajudar a identificar padrões.

Cuidar do sono - dormir bem e manter horários regulares contribui para reduzir episódios de enxaqueca.

Alimentação equilibrada - evitar longos períodos sem comer e identificar alimentos que possam desencadear crises pode fazer diferença.

Gerir o stress - técnicas como relaxamento, exercício físico ou meditação ajudam a reduzir um dos principais factores desencadeantes.

Tratamento médico - existem medicamentos específicos para aliviar a dor durante as crises e outros que podem ser usados de forma preventiva.

O acompanhamento médico é essencial para encontrar a melhor abordagem para cada caso.

Quando procurar ajuda?

É importante procurar um profissional de saúde quando as dores são frequentes ou intensas, interferem com a rotina e surgem sintomas diferentes do habitual. Um diagnóstico adequado permite excluir outras causas e iniciar o tratamento mais adequado.

A enxaqueca é uma doença neurológica comum, mas muitas vezes mal compreendida. Vai muito além de uma dor de cabeça ocasional e pode ter um impacto significativo na qualidade de vida.

Reconhecer os sintomas, identificar os factores desencadeantes e procurar acompanhamento médico são passos essenciais para controlar a doença e melhorar o bem-estar no dia a dia.