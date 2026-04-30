Concentração e manifestação no 1.º de Maio no Funchal contra “Pacote Laboral”

O MSU – Movimento Sindical Unitário vai assinalar o 1.º de Maio com uma concentração e manifestação no Funchal, sob o lema “Lutar pela vida melhor a que temos direito! Salários, direitos, serviços públicos! – Derrotar o pacote laboral!”.

A concentração está marcada para as 10 horas, junto à Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), seguindo-se a manifestação a partir das 10h30 em direcção ao Jardim Municipal do Funchal, onde terão lugar intervenções sindicais.

Segundo a organização, a iniciativa insere-se na “Luta dos Trabalhadores e das suas organizações de classe”, visando a reivindicação de direitos e a denúncia de “atropelos por parte de políticas neoliberais”.

O percurso definido passa pelo Largo da ALM, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Rua Jerónimo Dias Leite, Rotunda do Infante, Avenida Arriaga, Rua do Conselheiro e Rua de São Francisco, terminando no Jardim Municipal.

As intervenções sindicais e declarações à comunicação social estão previstas para cerca das 11h15, no Jardim Municipal do Funchal.

O MSU afirma lutar por “um futuro melhor para a Região e para o País”, defendendo emprego com direitos, salários dignos, horários regulados e contratação coletiva.