José Manuel Rodrigues destaca crescimento do turismo de cruzeiros na Madeira

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, visitou ontem o navio MSC Grandiosa, numa iniciativa que destacou a importância do crescimento do mercado de cruzeiros para a economia madeirense.

A visita contou com a presença do director-geral da MSC Cruzeiros Portugal, Eduardo Cabrita, e da presidente da APRAM, Paula Cabaço, permitindo a engenheiros e técnicos da administração portuária contactar com a tecnologia do navio.

José Manuel Rodrigues sublinhou que o sector dos cruzeiros é “importantíssimo para a Madeira”, referindo o peso da MSC no destino e a sua posição como uma das principais companhias mundiais do setor. O governante, citado em nota de imprensa, destacou ainda o aumento das escalas e operações na Região, apontando o crescimento das pernoitas face aos anos anteriores.

Segundo dados avançados, no primeiro trimestre de 2026 registaram-se 31 escalas da MSC na Madeira, com cerca de 83 mil passageiros e 33 mil tripulantes, além de 24 operações de embarque e desembarque.

Eduardo Cabrita afirmou que a operação da companhia na Região está a decorrer “muito bem”, salientando o crescimento da procura pelos cruzeiros com embarque no Funchal e a perspetiva de evolução no inverno 2026/2027. O responsável destacou ainda o investimento da MSC em sustentabilidade e inovação, incluindo a meta de atingir emissões líquidas zero até 2050.