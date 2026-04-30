Exercício DRONEX26 testou uso de drones em operações militares e civis na Madeira

O Comando Operacional da Madeira realizou o Exercício de Treino Operacional DRONEX26, entre os dias 13 e 24 de Abril, no âmbito do emprego de Sistemas Aéreos Não Tripulados (SANT), segundo comunicado divulgado esta quinta-feira.

A iniciativa teve como objectivo testar e consolidar capacidades operacionais no planeamento e execução de operações com recurso a drones, promovendo a interoperabilidade entre entidades militares, policiais e civis com responsabilidades na resposta a situações de crise.

Pela primeira vez, o exercício decorreu em dois módulos distintos: Operações Militares, na primeira semana, e Apoio a Emergências Civis, na segunda.

No primeiro módulo foram realizadas acções de planeamento e execução de missões ISTAR, regulação de fogos, avaliação de danos e testes de voo, incluindo em plataformas navais, bem como treino de operadores e análise operacional em posto de comando. As actividades decorreram em diferentes cenários da Região Autónoma da Madeira, incluindo zonas urbanas, montanha, litoral e mar.

O segundo módulo envolveu agentes de proteção civil e incluiu sessões técnicas sobre o papel dos drones na proteção civil, busca e salvamento e utilização de sensores como o LiDAR. Na componente prática foram simuladas operações de busca e salvamento, deteção de incêndios, levantamento de danos e apoio a comunicações em zonas isoladas.

O exercício culminou com a simulação de um cenário de catástrofe com isolamento de uma localidade, permitindo testar a coordenação entre entidades.

Participaram no DRONEX26 elementos do Comando Operacional da Madeira, Zona Militar da Madeira, Zona Marítima da Madeira, bem como da Autoridade Marítima Nacional, Serviço Regional de Proteção Civil, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Polícia de Segurança Pública, Direção Regional do Ordenamento do Território e Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação.