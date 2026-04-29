Uma cruz suástica foi pintada recentemente junto a um cartaz do Chega, no concelho de Santa Cruz. O DIÁRIO recebeu, na noite de ontem, um vídeo onde é possível ver José Manuel Coelho no local, a tirar uma fotografia, tendo ao lado um balde de tinta.

Confrontado pelo DIÁRIO, o dirigente do PTP garante não ter qualquer envolvimento na pintura, afirmando que apenas se encontrava no local para registar a imagem, por concordar com a mensagem. “Eu não estava a pintar. Eu só parei para admirar a obra de arte”, disse.

Apesar de rejeitar a autoria, considera que a acção tem fundamento. “Passados 52 anos [do 25 de Abril], aparecem partidos saudosistas do antigamente. Querem que os portugueses passem de cavalo para burro, como diz o povo. Ora, nós não podemos passar de cavalo para burro, porque fizemos uma revolução para desenvolver o nosso país, dar liberdade às pessoas, liberdade da mulher, direitos iguais, salários decentes e boas reformas. A nossa luta é esta. Não podemos voltar para o 24 de Abril, como pretende o senhor Ventura e os seus acólitos.”

Acrescenta que apenas deixaria de concordar com situações deste tipo caso o partido visado e o seu líder, André Ventura “se arrependesse e se convertesse à democracia”.

“Mas ele não se converte à democracia porque não quer só um Salazar, quer três”, afirmou, acusando o líder do Chega de pretender destruir a democracia conquistada com a Revolução dos Cravos.

“Eu só estava lá a tirar a fotografia porque achei que estava muito bem feito. É preciso voltar a expor e a denunciar os energúmenos que são contra as liberdades conquistadas em Abril. Querem que a nossa sociedade volte para trás”, acrescentou.

No dia 25 de Abril, o DIÁRIO noticiou vários actos de vandalismo em paragens de autocarro e paredes no concelho de Santa Cruz, com pinturas alusivas à data, como a frase ‘25 de Abril sempre’, causando danos no espaço público.

Na altura, o DIÁRIO recebeu também um vídeo onde José Manuel Coelho surgia junto a uma das estruturas vandalizadas. O próprio negou então qualquer envolvimento, alegando não ter meios para adquirir tinta. “Eu estava lá e vi isso, mas não fui eu que pintei. Não tenho dinheiro para gastar em tinta”, afirmou.