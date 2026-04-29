"Só estava lá a tirar a fotografia"
José Manuel Coelho garante que não tem qualquer ligação a uma nova pintura de uma cruz suástica em Santa Cruz, surgida junto a um cartaz do Chega.
Uma cruz suástica foi pintada recentemente junto a um cartaz do Chega, no concelho de Santa Cruz. O DIÁRIO recebeu, na noite de ontem, um vídeo onde é possível ver José Manuel Coelho no local, a tirar uma fotografia, tendo ao lado um balde de tinta.
Confrontado pelo DIÁRIO, o dirigente do PTP garante não ter qualquer envolvimento na pintura, afirmando que apenas se encontrava no local para registar a imagem, por concordar com a mensagem. “Eu não estava a pintar. Eu só parei para admirar a obra de arte”, disse.
Apesar de rejeitar a autoria, considera que a acção tem fundamento. “Passados 52 anos [do 25 de Abril], aparecem partidos saudosistas do antigamente. Querem que os portugueses passem de cavalo para burro, como diz o povo. Ora, nós não podemos passar de cavalo para burro, porque fizemos uma revolução para desenvolver o nosso país, dar liberdade às pessoas, liberdade da mulher, direitos iguais, salários decentes e boas reformas. A nossa luta é esta. Não podemos voltar para o 24 de Abril, como pretende o senhor Ventura e os seus acólitos.”
Acrescenta que apenas deixaria de concordar com situações deste tipo caso o partido visado e o seu líder, André Ventura “se arrependesse e se convertesse à democracia”.
“Mas ele não se converte à democracia porque não quer só um Salazar, quer três”, afirmou, acusando o líder do Chega de pretender destruir a democracia conquistada com a Revolução dos Cravos.
“Eu só estava lá a tirar a fotografia porque achei que estava muito bem feito. É preciso voltar a expor e a denunciar os energúmenos que são contra as liberdades conquistadas em Abril. Querem que a nossa sociedade volte para trás”, acrescentou.
No dia 25 de Abril, o DIÁRIO noticiou vários actos de vandalismo em paragens de autocarro e paredes no concelho de Santa Cruz, com pinturas alusivas à data, como a frase ‘25 de Abril sempre’, causando danos no espaço público.
Na altura, o DIÁRIO recebeu também um vídeo onde José Manuel Coelho surgia junto a uma das estruturas vandalizadas. O próprio negou então qualquer envolvimento, alegando não ter meios para adquirir tinta. “Eu estava lá e vi isso, mas não fui eu que pintei. Não tenho dinheiro para gastar em tinta”, afirmou.
"Não tenho dinheiro para gastar em tinta"
José Manuel Coelho nega autoria das pinturas em Santa Cruz mas considera um acto "nobre"
Inês Paiva , 25 Abril 2026 - 14:42
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