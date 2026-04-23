Na inauguração do Salão Imobiliário de Lisboa, que decorreu esta manhã, o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, garantiu que a habitação é "a prioridade das prioridades" do Governo Regional da Madeira, sublinhando a necessidade de acelerar a resposta à falta de casas na Região. José Manuel Rodrigues destacou que o Executivo está a reforçar o investimento público no setor e a preparar novas medidas para aumentar a oferta habitacional.

O governante referiu que a "Madeira tem uma necessidade estimada de cerca de 4 mil habitações", lembrando que o "Governo Regional tem em construção 800 fogos, dos quais 500 foram entregues e os restantes 300 deverão ser concluídos ao longo de 2026". Acrescentou que este esforço envolve verbas do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), da União Europeia, e do Orçamento Regional na ordem dos 70 milhões de euros.

José Manuel Rodrigues adiantou ainda que, em 2027, o "Governo Regional vai reforçar a aposta na construção de habitação, tanto para rendas reduzidas como para rendas sociais". Em paralelo, disse que estão a ser estudadas pelo Executivo madeirense soluções como a "cedência de terrenos públicos a cooperativas para projectos a custos controlados" e, em alguns casos, "a famílias que, tendo alguns meios financeiros, podem construir a sua própria habitação".

O secretário regional da Economia rejeitou que a pressão turística ou que a procura estrangeira estejam na origem da crise habitacional na Madeira, defendendo que o problema resulta sobretudo da "falta de construção ao longo de muitos anos e do desinvestimento do Estado no sector", disse, sublinhando, porém, que "é possível compatibilizar o mercado imobiliário de luxo e de classe média com respostas adequadas às famílias com menores rendimentos".

A Madeira marca presença no SIL 2026 com quatro empresas do sector imobiliário — Century 21 Garden, HiHome, Futuro Real Estate e L & CL – Real Homes — e com o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), que promove produtos regionais como o vinho Madeira, o bordado e o artesanato. A Invest Madeira, tutelada pela Secretaria Regional de Economia, assegura, com uma presença permanente no certame, a coordenação dos trabalhos e a divulgação das oportunidades de investimento na Região e o respetivo enquadramento fiscal.

José Manuel Rodrigues afirmou, ainda, que o sector imobiliário é um dos mais dinâmicos da economia regional e referiu que, no ano passado, terá representado quase mil milhões de euros em negócio. Destacou também o "crescimento da procura da Madeira por norte-americanos, ingleses e alemães, sublinhando que o mercado está consolidado".

A crise da habitação será o tema central das conferências do SIL 2026, reunindo decisores e especialistas para debater soluções que melhorem o acesso à casa em Portugal. Em destaque estarão as políticas públicas, o investimento privado, o modelo build to rent, visto como resposta à escassez de arrendamento, e a industrialização da construção, apontada como forma de reduzir custos e prazos.

O evento abordará ainda o impacto da revisão legislativa no mercado e o papel das políticas europeias no apoio à habitação acessível. O SIL decorre até sábado, dia 25 de Abril, na FIL, em Lisboa, em simultâneo com a Tektónica, contando com investidores nacionais e estrangeiros.