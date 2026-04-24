Videojogos ultrapassam 100 milhões em Portugal e entram na saúde e educação

Miguel Campos, CEO da WOWSystems e líder do consórcio eGamesLab, sublinha o forte crescimento da indústria dos videojogos em Portugal, que passou de cerca de 20 milhões de euros para mais de 100 milhões anuais, com perspectiva de poder atingir os 500 milhões nos próximos anos.

As declarações foram feitas à margem da sessão de abertura do evento eGames Lab > Ready to Play!, no Madeira Shopping, que decorre entre os dias 24 de Abril e 3 de Maio.

O eGamesLab integra um projecto nacional financiado pelo PRR e junta empresas, centros de investigação científica e entidades públicas e privadas, com o objectivo de reforçar o ecossistema das indústrias criativas em Portugal, em particular no desenvolvimento de videojogos.

Sobre a evolução do sector, Miguel Campos refere que “Portugal vendia cerca de 20 milhões de euros apenas em desenvolvimento de videojogos”, sublinhando que “hoje em dia já ultrapassamos os 100 milhões de euros por ano”.

O responsável destaca ainda a dimensão global da indústria, lembrando que “é o maior mercado a nível mundial no sector do entretenimento”, ultrapassando cinema, streaming e grandes eventos desportivos em volume agregado.

Para Miguel Campos, os videojogos deixaram de ser apenas entretenimento e assumem hoje um papel mais amplo. “Os videojogos têm um papel, são cultura… muitas vezes servem de escape, mas também têm um papel educativo”, afirma, apontando aplicações em áreas como a saúde, nomeadamente na neuro-reabilitação, e na educação, incluindo projectos de prevenção da violência no namoro através da gamificação.

O CEO da WOWSystems destaca ainda o videojogo Hano, desenvolvido no âmbito do consórcio e já seleccionado internacionalmente em São Francisco, como exemplo da capacidade criativa nacional com impacto global.

Apesar do crescimento, Miguel Campos refere que a Madeira ainda tem um peso residual no sector, embora considere que os resultados mais expressivos surgirão nos próximos anos, à medida que o ecossistema se consolida.