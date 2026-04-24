Albuquerque destaca aposta no mar e admite novos afundamentos

A visita ao centro de mergulho serviu para reforçar a aposta regional na conservação marinha e no turismo de natureza associado ao mar.

“Os investimentos na conservação marinha têm efeitos multiplicadores na economia e no emprego”, afirmou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O governante sublinhou que cerca de 90% das águas regionais até às 12 milhas estão integradas em reservas marinhas, criadas para proteger o património natural e promover a biodiversidade.

Nos últimos anos, foram realizados afundamentos de estruturas e navios para criação de recifes artificiais, com o objectivo de potenciar habitats marinhos e dinamizar actividades turísticas ligadas ao mergulho.

“Já fizemos novos afundamentos para criar recifes e promover a proliferação de espécies marinhas”, referiu.

O Executivo regional tem em análise novos projectos de afundamento na Baía de Abra e no Caniço, condicionados à disponibilidade de financiamento europeu.

“Cada afundamento custa cerca de meio milhão de euros, por isso dependemos de fundos comunitários”, explicou, admitindo ainda que um projecto no extremo leste da Madeira “não está descartado”, embora dependa de financiamento.

O Governo destaca também o crescimento do turismo de mergulho na Madeira e no Porto Santo, sublinhando o potencial do mar como produto turístico de natureza e aventura.

“O nosso mar é muito atractivo pela transparência, limpidez e diversidade de espécies. É um novo tipo de turismo de natureza e aventura”, afirmou.

Miguel Albuquerque defendeu ainda a necessidade de qualificar as empresas locais, de forma a responder ao aumento da procura, incluindo actividades complementares como fotografia e vídeo subaquático.