Tecnologia abre nova oportunidade para a Madeira

A aposta na tecnologia e na economia digital pode ser determinante para ultrapassar os constrangimentos da insularidade, defendeu esta terça-feira o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, durante uma visita ao evento ‘Sustainability Quest’, integrado no “eGames Lab > Ready to Play!”, no Madeira Shopping.

“Acho que está colocada, pela primeira vez nos 600 anos da nossa história, uma oportunidade à Madeira, que é vencer a insularidade e a ultraperiferia através da revolução tecnológica”, afirmou.

O governante sublinhou que a Região dispõe de condições únicas para tirar partido da transformação digital, nomeadamente infra-estruturas de comunicação e talento local. “Temos os nossos meios à disposição, cabos submarinos com conectividade com todo o mundo, temos talento na Madeira para criar um ecossistema que permita, a partir de uma ilha no meio do Atlântico, trabalhar para qualquer parte do mundo”, referiu.

José Manuel Rodrigues enquadrou a indústria dos videojogos na estratégia de aposta tecnológica do Governo Regional, destacando o seu crescimento global. “É uma indústria em claro crescimento em todo o mundo e a Madeira pode participar e retirar mais-valias económicas desta indústria de jogos”, afirmou, acrescentando ver “com bons olhos” iniciativas como a promovida pela Startup Madeira.

Sobre a importância destes projectos para a retenção de talento jovem, o secretário regional considerou o impacto significativo. Como exemplo, referiu uma empresa multinacional instalada na Região que emprega cerca de 70 jovens madeirenses. “Só estão na Madeira porque essa empresa foi atraída, criou investimento e trabalha para todo o mundo, precisamente vencendo a insularidade através da tecnologia”, disse.

O governante destacou ainda a diversidade do evento, que junta diferentes gerações. “Temos aqui jogos para toda a gente. Vemos crianças com grande facilidade nas novas tecnologias, mas também pessoas mais velhas que gostam de se divertir”, referiu.

Entre os projectos apresentados, salientou propostas ligadas à história regional e à sustentabilidade, incluindo um jogo que permite aos visitantes acompanhar a sua pegada ecológica na Madeira e compensá-la através de donativos.