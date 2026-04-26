José Manuel Rodrigues destaca papel da gastronomia na afirmação económica da Madeira

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, destacou a importância crescente da gastronomia enquanto factor de valorização económica e turística da Região, durante a sessão solene do XXVI Grande Capítulo da Confraria Enogastronómica da Madeira, que decorreu, este domingo, na Gare Marítima do Porto do Funchal.

Na sua intervenção, o governante sublinhou que "a gastronomia deixou há muito de ser um domínio periférico", assumindo-se como "um eixo estruturante da oferta turística e um fator de diferenciação económica".

José Manuel Rodrigues, citado em nota de imprensa, acrescentou ainda que, na Madeira, "a qualidade e singularidade dos nossos produtos, associadas à criatividade dos nossos profissionais, permitem afirmar uma oferta distintiva".

O responsável destacou também o papel da Confraria Enogastronómica da Madeira, referindo que esta tem desempenhado "um papel consistente na valorização dos produtos regionais, na preservação das práticas culinárias tradicionais e na promoção da Região enquanto destino de referência no plano enogastronómico".

Perante confrades nacionais e internacionais, sublinhou ainda o impacto do evento, considerando que iniciativas como o Grande Capítulo "ultrapassam largamente o momento em que decorrem", contribuindo para a promoção externa da Madeira e para a dinamização da economia local.

"Promover os produtos locais, qualificar a oferta e reforçar a marca Madeira são dimensões que continuarão a merecer atenção estratégica", reforçou.

O XXVI Grande Capítulo da Confraria Enogastronómica da Madeira decorre entre 25 e 27 de Abril, reunindo confrades da Madeira, do continente e de vários países europeus, nomeadamente Bélgica, Espanha, França e Suíça.

O programa inclui receções oficiais, celebrações religiosas, desfiles de confrarias e refeições temáticas em vários concelhos da Região, integrando ainda a entronização de novos confrades, confrades amigos e confrades de honra, bem como uma oração de sapiência dedicada ao tema da autonomia.

A Confraria Enogastronómica da Madeira assinalou em 2025 o seu 25.º aniversário, tendo como missão a promoção e divulgação do património enogastronómico regional.