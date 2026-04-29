José Manuel Coelho diz ter sido abordado pela PSP que lhe apreendeu material de pintura

Após a notícia publicada, há pouco, pelo DIÁRIO, a dar conta que José Manuel Coelho garantia não ter qualquer ligação a uma nova pintura de uma cruz suástica em Santa Cruz, surgida junto a um cartaz do Chega, o dirigente do PTP diz ter sido identificado pela Polícia de Segurança Pública, que lhe apreendeu material de pintura.

"Só estava lá a tirar a fotografia" José Manuel Coelho garante que não tem qualquer ligação a uma nova pintura de uma cruz suástica em Santa Cruz, surgida junto a um cartaz do Chega. Andreia Correia , 29 Abril 2026 - 15:23

"Apreenderam-me uma latinha de tinta preta, uma raspadeira e um pincel", dá conta ao DIÁRIO, alegando que não iria usar o material para pinturas.

O antigo deputado e figura conhecida do panorama político regional teceu, ainda, duras críticas, aos agentes policiais. "Eu não fiz crime nenhum e fui identificado e autuado. Eles apreenderam-me o pincel, uma raspadeira e uma latinha de tinta preta, uma latinha pequenita, para servir de prova, como se eu tivesse feito um crime."

"Está é mais uma razão para defendermos Abril, quando a própria polícia quando devia defender as liberdades democráticas, não defende", acusa.



