Deporto junta alunos do Liceu Jaime Moniz no Porto Santo

Entre hoje e domingo, a Ilha do Porto Santo acolhe a 5.ª edição do 'Torneio Liceu PXO'. O evento, que já se tornou uma referência incontornável no calendário da Escola Secundária Jaime Moniz, promete quatro dias de intensa atividade onde o desporto serve de mote para o convívio e a partilha.

Estão envolvidos cerca de 80 alunos.

A vertente competitiva reparte-se entre os dias 30 de Abril e 1 de Maio, na Praia do Cabeço da Ponta, nas modalidades de Voleibol de Praia e Ténis de Praia. Conforme refere a escola em nota de imprensa, o grande objectivo é transformar a actividade física numa "escola de valores", promovendo princípios de cidadania e amizade fora do contexto da sala de aula.

O projecto que começou em 2021/2022, pelas mãos dos professores Marco Rebelo, Jaime Lucas e Paulo Ferreira, vai já na sua 5.ª edição, contando com o 'reforço' dos docentes Jorge Ferreira, Nélio Moura e João Ricardo.

"A logística da viagem já está assegurada: os participantes partirão do Funchal no navio 'Lobo Marinho' e ficarão alojados no Hotel The Navigator Columbus, em regime de 'tudo incluído'. O programa é vasto e inclui, além dos jogos, actividades lúdicas, momentos de lazer e a aguardada cerimónia de entrega de prémios no final do segundo dia de competição", podemos ler na mesma nota.