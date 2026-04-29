Diogo Piçarra prepara-se para fazer ‘História’ na Semana do Mar do Porto Moniz
O concerto do cantor nacional está agendado para 24 de Julho
Diogo Piçarra está de volta à Madeira, desta vez para actuar na Semana do Mar do Porto Moniz, evento organizado pela autarquia local, presidida por Olavo Câmara. O concerto do cantor nacional está agendado para 24 de Julho.
O artista junta-se, assim, a Carolina Deslandes e Bandidos do Cante, que actuam a 22 e 23 de Julho, respectivamente, e que foram igualmente divulgados pela Câmara através das redes sociais.
Carolina Deslandes promete um concerto para lembrar 'A Vida Toda' no Porto Moniz
Artista nacional actua no primeiro dia do evento: 22 de Julho
Diogo Piçarra conta com vários êxitos. Entre as suas canções mais conhecidas destacam-se temas como ‘Monarquia’, ‘História’, ‘Tu e Eu’ e ‘Trevo (Tu)’, que ajudaram a consolidar a sua popularidade junto do grande público. Ao longo da sua carreira, lançou também músicas de grande impacto como ‘Dialeto’, ‘Paraíso’, ‘Só Existo Contigo’, ‘Anjos’, ‘Sorriso’ e ‘Amor de Ferro’.
Este ano, a Semana do Mar do Porto Moniz decorre entre 22 e 26 de Julho. Nos próximos dias, à semelhança do que tem sido feito desde a passada segunda-feira, 27 de Abril, a autarquia continuará a divulgar os artistas que integram o cartaz desta edição.