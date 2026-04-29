Diogo Piçarra prepara-se para fazer ‘História’ na Semana do Mar do Porto Moniz

Diogo Piçarra está de volta à Madeira, desta vez para actuar na Semana do Mar do Porto Moniz, evento organizado pela autarquia local, presidida por Olavo Câmara. O concerto do cantor nacional está agendado para 24 de Julho.

O artista junta-se, assim, a Carolina Deslandes e Bandidos do Cante, que actuam a 22 e 23 de Julho, respectivamente, e que foram igualmente divulgados pela Câmara através das redes sociais.

Diogo Piçarra conta com vários êxitos. Entre as suas canções mais conhecidas destacam-se temas como ‘Monarquia’, ‘História’, ‘Tu e Eu’ e ‘Trevo (Tu)’, que ajudaram a consolidar a sua popularidade junto do grande público. Ao longo da sua carreira, lançou também músicas de grande impacto como ‘Dialeto’, ‘Paraíso’, ‘Só Existo Contigo’, ‘Anjos’, ‘Sorriso’ e ‘Amor de Ferro’.

Este ano, a Semana do Mar do Porto Moniz decorre entre 22 e 26 de Julho. Nos próximos dias, à semelhança do que tem sido feito desde a passada segunda-feira, 27 de Abril, a autarquia continuará a divulgar os artistas que integram o cartaz desta edição.