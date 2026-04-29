Cantor madeirense Leonardo Sousa actua na Semana do Mar do Porto Moniz

O cantor madeirense Leonardo Sousa actua a 24 de Julho na Semana do Mar do Porto Moniz. Esta é mais uma aposta da autarquia local na valorização e promoção de projectos de âmbito regional.

O anúncio acaba de ser feito nas redes sociais da Câmara.

No último ano, o jovem artista marcou presença em iniciativas que contaram com nomes como Fernando Daniel, Syro, Mariza e Lukas Graham, entre outros.

Desde o início do seu percurso, Leonardo Sousa tem-se destacado como uma das mais promissoras revelações da cena musical madeirense, conquistando o público com actuações marcadas pela forte energia em palco, pela proximidade genuína com quem o ouve e pela qualidade consistente dos seus espectáculos.

Com um percurso em clara ascensão, continua a consolidar o seu lugar no panorama musical regional, levando a palco um projecto sólido, envolvente e cada vez mais preparado para novos desafios e palcos de maior dimensão.

Este ano, a Semana do Mar do Porto Moniz decorre entre 22 e 26 de Julho. Nos próximos dias, à semelhança do que tem sido feito desde a passada segunda-feira, 27 de Abril, a autarquia continuará a divulgar os artistas que integram o cartaz desta edição.