Carlos Fiolhais deu conferência no 'Liceu'

A Escola Secundária Jaime Moniz recebeu, na tarde desta terça-feira, 21 de Abril, o físico e divulgador científico, Carlos Fiolhais. Segundo nota à imprensa, a conferência, que reuniu dezenas de alunos e docentes, serviu para reforçar o papel vital da ciência na compreensão dos desafios tecnológicos contemporâneos, com especial enfoque na 'Programação Quântica, prémio nobel da Fisica 2025'.

Para os estudantes das áreas de Ciências e Tecnologias, conforme revela a mesma nota, "a presença de uma das vozes mais influentes da física em Portugal foi mais do que uma lição teórica". Salientou ainda o facto de Carlos Fiolhais ter referido que os princípios fundamentais da Física Quântica são as bases invisíveis que sustentam ferramentas modernas, como a Inteligência Artificial.

Diz ainda que "o orador frisou que a ciência não se divide em "caixas" estanques, incentivando os alunos a verem a utilidade e a beleza da união entre a Matemática e a Física para decifrar o mundo de hoje". E prossegue: "Num mundo ávido por respostas rápidas, o professor lembrou que a ciência ensina a conviver com a incerteza e a procurar o conhecimento rigoroso, uma competência essencial para os futuros cientistas".

Ao partilhar a sua "curiosidade apaixonada", adianta a nota, "Fiolhais motivou os jovens a olharem para a investigação científica não apenas como uma profissão, mas como um compromisso com a verdade e com a evolução da humanidade".

E acrescenta: "Fiel ao seu estilo de comunicação próximo e bem-humorado, a sessão foi marcada pela interatividade. O professor Fiolhais desafiou a plateia com questões sobre o funcionamento do quotidiano transformando conceitos complexos em temas acessíveis e entusiasmantes para os alunos do Liceu".

Por fim, diz que "esta iniciativa, inserida na dinamização cultural e científica da Escola Jaime Moniz e reafirma o compromisso do 'Liceu' em aproximar os seus alunos das mentes mais brilhantes do país, preparando-os para serem os protagonistas da ciência de amanhã".