Bandidos do Cante levam Alentejo à Semana do Mar do Porto Moniz
Artistas actuam a 23 de Julho
Os Bandidos do Cante são outra das confirmações para a edição deste ano da Semana do Mar do Porto Moniz. Os vencedores do Festival da Canção 2026, com o tema ‘Rosa’, actuam a 23 de Julho, no evento promovido pela autarquia local, liderada por Olavo Câmara.
O anúncio dos artistas acaba de ser feito nas redes sociais da Câmara Municipal.
Os Bandidos do Cante juntam-se, assim, a Carolina Deslandes, artista nacional que também integra o cartaz da edição deste ano do evento.
Carolina Deslandes promete um concerto para lembrar 'A Vida Toda' no Porto Moniz
Artista nacional actua no primeiro dia do evento: 22 de Julho
Este ano, a Semana do Mar decorre entre 22 e 26 de Julho. Nos próximos dias, a autarquia continuará a divulgar os artistas que irão actuar na edição de 2026.