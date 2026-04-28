Bandidos do Cante levam Alentejo à Semana do Mar do Porto Moniz

Os Bandidos do Cante são outra das confirmações para a edição deste ano da Semana do Mar do Porto Moniz. Os vencedores do Festival da Canção 2026, com o tema ‘Rosa’, actuam a 23 de Julho, no evento promovido pela autarquia local, liderada por Olavo Câmara.

O anúncio dos artistas acaba de ser feito nas redes sociais da Câmara Municipal.

Os Bandidos do Cante juntam-se, assim, a Carolina Deslandes, artista nacional que também integra o cartaz da edição deste ano do evento.

Este ano, a Semana do Mar decorre entre 22 e 26 de Julho. Nos próximos dias, a autarquia continuará a divulgar os artistas que irão actuar na edição de 2026.