Porto Moniz recebeu XXVI Grande Capítulo da Confraria Enogastronómica da Madeira

O panelo será recriado, hoje, no Chão da Ribeira, por forma a dar a conhecer esta tradição aos participantes no XXVI Grande Capítulo da Confraria Enogastronómica da Madeira, que se realiza, na Região, de 25 e 27 de Abril. Aliás, a comitiva foi hoje recebida pelo executivo da Câmara Municipal de Porto Moniz.

O presidente da Confraria Enogastronómica, Lino Dionísio, destacou a colaboração da Câmara Municipal do Porto Moniz que, ano após ano, tem recebido e apoiado aquele evento que reúne, todos os anos, mais de uma centena de confrades no Porto Moniz.

Já o Presidente da Câmara destacou que este evento é um importante veículo de promoção do Município, razão pela qual reiterou "o apoio da autarquia à realização do Grande Capítulo, de forma a que o mesmo continue a passar todos os anos pelo Porto Moniz". Olavo Câmara destacou que o concelho tem não apenas boa gastronomia mas, também, bons vinhos produzidos.

A Câmara Municipal de Porto Moniz ofereceu uma visita ao Aquário da Madeira, "infraestrutura de características únicas na Região, onde os visitantes puderam ficar a conhecer um pouco da fauna e flora dos mares da Região Autónoma da Madeira".