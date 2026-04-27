Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz marca abertura da Semana do Mar

A Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz integra o programa do primeiro dia da Semana do Mar, que este ano coincide com as comemorações do Dia do concelho do Porto Moniz.

Após a sessão solene comemorativa, as entidades percorrem a frente-mar com a tradicional ‘ronda’ pelas barracas, reunindo-se junto às Piscinas Naturais para a abertura oficial. O momento será assinalado com a entoação dos hinos pelo grupo coral e pela tuna de bandolins da Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz, sob direcção do maestro Simão Câmara, jovem professor de música natural do concelho. Ambos os grupos são compostos por munícipes de diferentes idades, reflectindo o envolvimento da comunidade local.

O anúncio foi divulgado pela autarquia nas redes sociais. Ainda esta segunda-feira, foi também revelada a presença de Carolina Deslandes, que irá actuar neste dia e dar ainda mais brilho ao evento.

A Semana do Mar decorre entre os dias 22 e 26 de Julho.