Ernesto Macedo volta a animar Semana do Mar do Porto Moniz

Seguindo a tradição de valorizar talentos regionais, a Câmara Municipal do Porto Moniz volta a dar espaço a artistas locais, sendo que, a 23 de Julho, a abertura da Semana do Mar ficará a cargo de Ernesto Macedo.

Acompanhado pelo seu acordão, num estilo que se assemelha ao de Quim Barreiros, o artista luso-venezuelano, que está de volta à Semana do Mar do Porto Moniz, costuma interpretar temas, como ‘Salada Boa’, ‘Quem Tem Terra’ ou ‘Se Eu Cozinho’, que cativam o público devido às letras ‘atrevidas’.

Ernesto Macedo acaba de ser anunciado nas redes sociais da autarquia. Nos próximos dias, a organização continuará a divulgar os artistas que integram o cartaz desta edição.

Este ano, a Semana do Mar decorre entre 22 e 26 de Julho.