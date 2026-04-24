Porto Moniz atribui apoio de 500 euros a antigos combatentes

A Câmara do Porto Moniz, na Madeira, vai atribuir um apoio de 500 euros a cada um dos antigos combatentes do concelho, numa cerimónia marcada para sábado, no âmbito das comemorações do 25 de Abril, indicou hoje a autarquia.

"O apoio a ceder aos antigos combatentes tem por objetivo não apenas lembrar e homenagear homens que, em circunstâncias muito difíceis, deram muito de si ao nosso país, mas, mais do que isso, valorizar um grupo de homens que, há muitos anos, deixaram as suas vidas e famílias para trás e saíram do Porto Moniz para lutar pela liberdade que hoje temos", explica o presidente da autarquia, o socialista Olavo Câmara, numa nota enviada à agência Lusa.

A homenagem abrange 42 antigos combatentes, que vão receber 500 euros cada um.

A autarquia explica que a medida foi aprovada recentemente na reunião do executivo, composto por três eleitos do PS e dois da coligação PSD/CDS-PP, e depois anunciada por Olavo Câmara numa missa organizada pelo "Agrupamento Mensal dos Militares da Madeira que Serviram no Ultramar".

Nessa celebração foi prestada homenagem aos antigos militares que morreram em serviço na Índia (1953-1961) e no Ultramar (1961-1975), bem como aos militares que depois do regresso já faleceram.

O executivo municipal, liderado desde 2013 pelo PS, sublinha que a atribuição do apoio de 500 euros a cada um dos 42 ex-combatentes do concelho, localizado na costa norte da ilha da Madeira, constitui também uma forma celebrar os 52 anos da 'Revolução dos Cravos', que levou à implementação do regime democrático no país.

"Numa altura em que os valores da democracia e da liberdade se encontram fortemente ameaçados um pouco por todo o mundo, recordar aqueles que partiram, num dia em que se assinala a liberdade, é o momento certo para poder atribuir este apoio aos combatentes do concelho de Porto Moniz", realça o presidente da autarquia.

A cerimónia realiza-se na Santa do Porto Moniz, às 12:00, onde será depositada uma coroa de cravos vermelhos junto à estátua de homenagem aos combatentes mortos em missão, com a presença do presidente do núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes, Vítor Manuel Pires Fernandes.