Associação defende debate rigoroso sobre estacionamento gratuito para pessoas com mobilidade reduzida no Funchal

A proposta de implementação de estacionamento gratuito para pessoas com mobilidade reduzida no concelho do Funchal motivou uma tomada de posição por parte da Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites esta quinta-feira, 23 de Abril.

Funchal vai avaliar estacionamento gratuito para pessoas com deficiência O vereador independente na Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos, apresentou esta quinta-feira, em reunião de Câmara, uma proposta de recomendação que visa a implementação de estacionamento gratuito para pessoas com deficiência no concelho.

Em nota emitida, a associação começa por reconhecer a relevância do tema, afirmando que “agradece o facto de esta temática estar a ser colocada em discussão pública”, sublinhando tratar-se de uma matéria importante para a promoção da inclusão e da igualdade de oportunidades.

Ainda assim, a direcção da instituição alerta para a necessidade de manter o foco nos direitos das pessoas com deficiência, defendendo que estes devem ser encarados como uma prioridade contínua. “A defesa dos direitos das pessoas com deficiência deve constituir uma prioridade permanente e transversal, independente de qualquer contexto político ou partidário”, pode ler-se no documento.

A Associação Sem Limites considera que esta é uma questão que deve ser tratada com especial cuidado, destacando que envolve “dignidade, acessibilidade e justiça social”, não devendo, por isso, ser alvo de instrumentalização política ou mediática.

"Consideramos igualmente essencial que tais processos sejam conduzidos com rigor, seriedade e respeito, evitando qualquer perceção de aproveitamento de um tema tão sensível", acrescenta a instituição presidida por Filipe Rebelo.

Entendemos ainda que a comunicação social desempenha um papel determinante na forma como estas matérias são apresentadas ao público, devendo contribuir para um debate informado, equilibrado e centrado nas reais necessidades das pessoas com mobilidade reduzida. Associação Sem Limites

A terminar, a instituição reforça a necessidade de responsabilidade institucional na abordagem destas matérias, defendendo que as decisões devem colocar “em primeiro plano os direitos e o bem-estar dos cidadãos que delas dependem”.