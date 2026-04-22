JPP acusa Câmara do Funchal de fugir ao debate sobre AL

De acordo com o JPP, "a Assembleia Municipal do Funchal deu, esta terça-feira, um sinal claro de maturidade democrática ao colocar no centro da agenda o debate sobre o Alojamento Local (AL), tema que, na actualidade, é dos mais estruturantes para o equilíbrio social, económico e urbano da cidade".

Em comunicado, diz que "a resposta da sociedade foi inequívoca". E prossegue: "Entidades, munícipes, agentes económicos e sociais, bem como forças políticas, compareceram e contribuíram para um debate vivo, informado e necessário".

Mas, na sua óptica, "há silêncios que falam mais alto do que qualquer intervenção".

E acrescenta: "Num momento desta relevância, o executivo municipal PSD/CDS fez-se representar pela ausência: nenhum vereador em regime de permanência marcou presença. Uma opção que não pode ser desvalorizada e que levanta uma questão essencial: está o executivo disponível para ouvir a cidade quando a cidade decide participar? Pelo que se passou neste debate, parece que a resposta é não".

Diz ainda que "a democracia não se cumpre à distância". "Quando os cidadãos aparecem, quando as instituições se mobilizam e quando os temas são decisivos, exige-se compromisso, respeito pelo espaço público de discussão e presença de quem tem o poder de decidir. Quem se presta a ouvir decide melhor", acrescenta.

No seu entender, "a ausência do executivo não é apenas um detalhe, é um sinal político".

"Um sinal que levanta dúvidas sobre o alinhamento institucional, a prioridade atribuída a este tema e, sobretudo, sobre a capacidade de liderança num processo que exige proximidade, escuta ativa e responsabilidade", sustenta.

Realça que "o JPP, como sempre, esteve onde devia estar". "Promoveu o debate, participou activamente e continuará na linha da frente desta discussão, com sentido de responsabilidade e compromisso com o interesse público", salienta.

Diz também que "o Funchal não precisa de uma governação distante". "Precisa de decisões construídas com as pessoas, com presença, com transparência e com coragem política", sublinha.

Por fim, refere que "o alojamento local é uma realidade complexa que exige equilíbrio, mas que temos de encarar com a postura certa, numa política integrada no Funchal".