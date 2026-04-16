Projecto do teleférico do Curral das Freiras em consulta pública até 7 de Maio

O projecto de construção de um teleférico no Curral das Freiras entrou esta quinta-feira, 16 de Abril, em fase de consulta pública, prolongando-se até ao próximo dia 7 de Maio. O procedimento insere-se no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), mais concretamente na fase de verificação da Conformidade Ambiental do Projecto de Execução.

"A Direcção Regional do Ambiente e Mar (DRAM), enquanto Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental, informa que o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução do 'Sistema de Teleféricos e Parque Aventura do Curral das Freiras' e o Resumo Não Técnico, encontram-se disponíveis para consulta, durante 15 dias úteis, de 16 de Abril a 7 de Maio de 2026", pode ler-se.

A iniciativa é promovida pela empresa Madeira Skypark Adventure – Actividades Turísticas Lda., cabendo à Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional do Ambiente e Mar, a coordenação do processo e a condução da consulta pública.

Durante este período, os cidadãos, entidades e organizações interessadas poderão analisar a documentação do projecto e apresentar contributos, sugestões ou preocupações.