Acidente grave entre moto e carro em Gaula
Um jovem com cerca de 25 anos foi vítima esta manhã de um acidente, quando a moto que conduzia chocou contra uma viatura ligeira no Sítio da Achada, em Gaula.
Apesar do aparato (como mostram as fotos), o motociclista estava consciente e orientado, queixando-se apenas de dores num membro superior.
No local, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizaram uma ambulância e uma viatura de apoio, tendo o ferido sido imobilizado em plano duro e transportado ao Hospital.
O acidente deu-se pelas 8h35 desta segunda-feira.
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