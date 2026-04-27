Acidente grave entre moto e carro em Gaula

Um jovem com cerca de 25 anos foi vítima esta manhã de um acidente, quando a moto que conduzia chocou contra uma viatura ligeira no Sítio da Achada, em Gaula.

Apesar do aparato (como mostram as fotos), o motociclista estava consciente e orientado, queixando-se apenas de dores num membro superior.

No local, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizaram uma ambulância e uma viatura de apoio, tendo o ferido sido imobilizado em plano duro e transportado ao Hospital.

O acidente deu-se pelas 8h35 desta segunda-feira.