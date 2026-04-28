Movimento de passageiros na Região cresceu 2,3% em Março

O movimento de passageiros nos aeroportos da Região aumentou 2,3%, em Março de 2026, quando comparado com o mesmo mês de 2025. Estamos a falar de um movimento de 452,7 mil passageiros, transportados em 3.052 aeronaves, o que também representa um aumento de 2,6% no número de aviões.

Os dados foram hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira com base nas informações fornecidas pela ANA - Aeroportos de Portugal.

Olhando para os dados de cada aeroporto, na Madeira houve um aumento de 1,2% face a Março de 2025, quer no movimento de aeronaves (2.841), quer no número de passageiros (437,1 mil). No entanto, os números do Porto Santo são bem mais expressivos, com um acréscimo no movimento de aeronaves (211; +26,3% em relação ao mesmo período de 2025) e no número de passageiros (15,6 mil; +46,2%).

Nos primeiros três meses de 2026, as variações do movimento de aeronaves e de passageiros foram de +2,4% e +4,0%, respectivamente.

A análise indica ainda que cada aeronave transportou em média, cerca de 154 passageiros (valor idêntico ao de março de 2025) no aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor atingiu aproximadamente os 74 passageiros (64 no mesmo período em 2025).

Em Março de 2026, o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM aumentou 6,7% no tráfego internacional (267,8 mil) e -3,5% no segmento doméstico (184,9 mil). No que diz respeito à Madeira, o tráfego internacional (59,6% do total) predominou face ao doméstico (40,4%). No Aeroporto do Porto Santo houve uma preponderância do tráfego doméstico (53,4% do total), mas com menor desproporção comparativamente ao mesmo período em 2025 (60,8%).

No mês em referência, os voos regulares nos aeroportos da RAM representaram 92,4% do total de aeronaves movimentadas e 95,1% dos passageiros (91,5% e 93,1% em Março de 2025, respectivamente).

Quanto à taxa de ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM, esta rondou os 86,7%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 87,3% e o do Porto Santo os 75,0%. No ano anterior, as taxas de ocupação homólogas foram inferiores no conjunto dos dois aeroportos regionais (86,0%), no aeroporto da Madeira (86,7%) e no aeroporto do Porto Santo (65,6%).

"De janeiro a março de 2026, os passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos da RAM (sem considerar os passageiros em trânsito) ascenderam a 1 181,6 mil, 41,7% dos quais correspondentes ao tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, que inclui as ligações interiores e domésticas e 58,3% ao tráfego internacional. No âmbito deste último, o Reino Unido (29,0%) e a Alemanha (21,7%) foram os principais países de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da RAM. A Polónia (12,1%) ocupou a terceira posição, seguida pelos Países Baixos (5,8%)", indica.

O Inverno IATA (International Air Transport Association) teve início no dia 26 de Outubro de 2025 e terminou no dia 27 de Março de 2026. Durante este período, o aeroporto da Madeira operacionalizou voos comerciais de 32 companhias aéreas (32 no Inverno IATA 24/25), com 66 rotas (65 no período homólogo) e para 61 destinos (61 no Inverno IATA 24/25). No aeroporto do Porto Santo, realizaram-se voos comerciais em 3 rotas (5 no Inverno IATA 24/25), operados por 3 companhias aéreas (5 no período homólogo) e com 3 destinos (5 no inverno IATA 24/25).